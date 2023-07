Incidente mortale a Roma, travolge una moto e scappa: perde la vita centauro 51enne, pirata della strada in fuga

Dramma questa mattina a Roma, teatro dell’ennesimo incidente dall’esito mortale. Uno scontro avvenuto in zona Aurelio, in Via del casale di San Pio V, è costato la vita ad un centauro di 51 anni, scontratosi, in una dinamica tuttora in fase di accertamento, con un’auto. Purtroppo per lui l’impatto si è rivelato fatale.

non si sarebbe fermato a prestare soccorso fuggendo via nel traffico. E per questo è adesso ricercato. Stavolta però c’è dell’altro rispetto ai tanti sinistri che si verificano – purtroppo – ogni giorno lungo le strade della Capitale ( sempre stamattina un altro pedone è finito in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto ). Sì perché stando alle informazioni emerse sin qui il conducente dell’altro mezzofuggendo via nel traffico. E per questo è adesso ricercato.

Incidente mortale oggi 24 luglio 2023 a Roma

Partiamo dalla cronaca. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 8.30 in Via del casale di S. pio V all’altezza del civico 20. A perdere la vita è stato un motociclista di 51 anni deceduto a seguito dell’impatto con un’auto che è poi fuggita non fermandosi a prestare soccorso. La vittima è un uomo italiano: i sanitari – tre le ambulanze giunte sul posto – hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Il centauro è deceduto sul posto poco dopo. La strada, per consentire prima i soccorsi e poi i successivi rilievi, è stata interdetta alla circolazione da Via Cardil Pacca fino all’intersezione con Via Aurelia Antica causando ingenti ripercussioni alla circolazione.

Le indagini