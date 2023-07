Ostia, travolto da un’auto: grave un pedone

Investito a Ostia, stava attraversando la strada: questa la triste sorte di un pedone forse sopraffatto dalle distrazioni. La vicenda.

Un attimo, quello che sembrerebbe essere stato fatale a un 49enne trovato questa mattina in Piazza Ara Pacis a Ostia. L’incidente sembrerebbe – dopo una prima ricostruzione degli eventi – essere sopravvenuto al termine di uno schianto inaspettato. Al centro dello scontro una Panda guidata da un uomo che si è immediatamente fermato a soccorrere il pedone: presenti anche i vigili del Gruppo Mare per i rilievi.

Incidente a Ostia: investito un pedone, le condizioni

Ancora da chiarire la dinamica del violento sinistro: dai primi accertamenti sembrerebbe che il pedone fosse in prossimità delle strisce pedonali. Il 49enne – sempre stando agli aggiornamenti più recenti – avrebbe sceso la scalinata della chiesa Regina Pacis. Secondo alcuni testimoni avrebbe attraversato senza guardare: l’ipotesi più acclarata è che fosse distratto dal cellulare. La Panda non andava a velocità elevata ma lo ha centrato ugualmente in pieno, il pedone è stato trasportato al Grassi di Ostia. Le sue condizioni risultano essere molto gravi.