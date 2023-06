Previsioni meteo in Italia, da domenica 11 giugno torna il maltempo? Regioni a rischio

Il mese di giugno 2023 si preannuncia come un mese altalenante dal punto di vista meteorologico, con fasi di bel tempo alternate a episodi di instabilità e precipitazioni. L’anticiclone africano fatica a imporsi sul Mediterraneo, mentre un ciclone anomalo si attarda sull’Atlantico, portando piogge torrenziali sulle Azzorre e sul Portogallo. Il Nord Europa invece gode di un anticipo d’estate, con temperature elevate e cieli sereni. Da domenica gli italiani potranno tornare a sperare nel bel tempo? Vediamo nel dettaglio le previsioni per le prossime settimane.

Meteo domenica 11 giugno 2023, peggiora al Nord e sul Tirreno

La domenica sarà una giornata di transizione verso una fase più variabile e perturbata. Un fronte freddo in avvicinamento dall’Europa occidentale porterà un aumento della nuvolosità e delle precipitazioni al Nord, soprattutto sulle Alpi e sulla Pianura Padana, dove si potranno verificare dei fenomeni anche intensi e accompagnati da fulmini e grandine. Anche sul versante tirrenico il tempo si farà più incerto, con qualche scroscio di pioggia possibile tra Toscana, Lazio e Campania. Al Sud e sulle isole il tempo sarà ancora soleggiato e caldo, con temperature fino a 34-35°C in Sicilia e in Puglia.

Previsioni meteo giugno 2023

Diamo uno sguardo adesso a come sarà il tempo nei prossimi giorni. La tanto attesa estate arriverà? Vediamo allora il quadro delle previsioni aggiornate.

Dal 12 al 18 giugno: torna la palude barica con piogge frequenti

La seconda settimana del mese sarà influenzata da una situazione di palude barica, ovvero l’assenza di un solido campo di alta pressione sull’Italia, che favorirà il passaggio di diverse perturbazioni atlantiche. Il tempo sarà quindi più instabile e piovoso su gran parte del Paese, con fenomeni più frequenti ed estesi tra il Nord e il Centro, ma possibili anche al Sud e sulle isole. Le temperature subiranno una flessione, portandosi al di sotto delle medie stagionali, con valori tra i 20 e i 25°C al Nord e tra i 25 e i 30°C al Centro-Sud. Non sono escluse delle schiarite temporanee tra una perturbazione e l’altra, ma l’estate sembra ancora lontana.

Dall’19 al 25 giugno: l’estate arriverà alla fine del mese?

L’ultima parte del mese potrebbe riservare qualche sorpresa positiva per gli amanti del bel tempo. Secondo le ultime proiezioni del Centro Europeo, infatti, l’anticiclone africano potrebbe finalmente espandersi verso il Mediterraneo, portando condizioni più stabili e soleggiate sull’Italia. Le temperature potrebbero quindi aumentare in maniera più decisa, raggiungendo valori tipicamente estivi, con picchi oltre i 35°C nelle zone interne e nelle isole. Tuttavia, si tratta di una tendenza ancora da confermare, in quanto il carattere caotico dell’atmosfera rende difficile prevedere con certezza l’evoluzione del tempo a lunga scadenza. Per ora, godiamoci le giornate di sole che ci sono concesse e speriamo che l’estate arrivi presto!