Estate lontana? Ne parliamo con l’esperto del Meteo Lazio

Temporali, veloci rovesci e a volte grandinate violente. L’estate quest’anno sembra arrancare proprio agli inizi. Lo scorso anno già nel mese di maggio si registravano temperature sopra media ed addirittura a Giugno si superavano di gran lunga i 30 gradi, Cosa è cambiato quest’anno? Queste piogge benefiche stanno rallentando l’inizio della stagione estiva regalando però temperature più sopportabili. Ne parliamo con l’espero di Meteo Lazio.

Temporali, tra mesocicloni e supercelle

Le aree a Nord-Est e Nord della capitale sono state interessate da diversi temporali anche violenti. Colle Salario e Porta di Roma sono state colpite circa due settimane fa da un forte temporale a supercella. Le strade si sono fin da subito ricoperte di diversi strati di grandine. Il chicco più grande ritrovato raggiungeva le dimensioni di una moneta da un euro. Nel giro di poco tempo le carreggiate erano diventate fiumi in piena sia per l’incuria in cui versano determinate zone sia per il fenomeno violento in sè. Nei giorni successivi ancora instabilità che ha portato diversi episodi grandigeni e forti piogge concentrate tra Cinquina, Bufaotta e Casal Monastero. Il 25 maggio un nuovo temporale di natura mesociclonica ha interessato parte dei quartieri a nord-est. Si sono registrati allagamenti, fenomeni grandigeni e attività elettrica frequente. Durante il passaggio di quest’ultimo fenomeno tantissimi romani hanno scattato foto all’incredibile “gioco” creato dalle nubi del temporale mesociclonico. Immancabili anche gli scatti alle famose e spettacolari nubi “mammatus” a forma di uovo.

Previsioni e dettagli

Nei prossimi giorni le previsioni purtroppo non fanno ben sperare. Perturbazioni e temporali saranno protagonisti di questo inizio estate alquanto anomalo. Grazie all’aiuto del tecnico meteorologo Gabriele Serafini, del Meteo Lazio, possiamo analizzare nel dettaglio cosa accadrà. Cosa avverrà nei prossimi giorni? “Già nella prima decade di Giugno si sono registrati accumuli pluviometrici sopra media in particolare nella zona del decimo municipio con ben 140 mm ed in alcune aree della Sabina. Lo scenario per i prossimi giorni non sarà tipicamente estivo in quanto l’anticiclone porterà i suoi massimi tra la Scandinavia e i paesi Baltici e ciò risulta abbastanza anomalo. Tutto ciò darà adito a nuove correnti instabili a partire da questo weekend. Successivamente spazio alla instabilità che sarà protagonista nella giornata di domenica. Per la prossima settimana è previsto un nuovo peggioramento con piogge intense. I modelli infatti vedono l’arrivo di una goccia fredda verso l’Italia in contemporanea ad un’altra gocccia proveniente dall’Oceano Atlantico. Questa ultima tendenza è da confermare ma comunque al momento non si preve tempo stabile.”

Come comportarsi in caso di

Durante periodi di maltempo possono instaurarsi condizioni di spiccata instabilità con fenomeni anche violenti. Al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica sul sito della protezione civile è presente un vademecum con tutte le info. Verificare le previsioni ed utilizzare il radar in diretta messo a disposizione dal DPC può aiutare per quanto concerne la fase previsionale. Durante l’evento invece osservare il cielo alla ricerca di nubi cumuliformi in giornate calde e afose. Se sono presenti è meglio evitare in quell’area attività all’aperto nelle prime ore del pomeriggio. La montagna è uno dei luoghi più a rishio ma lo sono anche gli altri luoghi aperti ed esposti. Durante episodi di forti precipitazioni evitare sottopassaggi, aree allagabili e di sostare sotto le alberature più fragili. I temporali più violenti infatti possono portare raffiche di vento denoniminate “downburst” che possono superare i 100km/h. Un altro accorgimento è quello di seguire con attenzione le allerte meteo emanate dalla protezione civile al fine di prepararsi adeguatamente all’evento segnalato.