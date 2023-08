Previsioni meteo prossima settimana: in arrivo piogge e maltempo, calano le temperature

Già in queste ore, come i residenti delle regioni centrali (Lazio compreso) stanno percependo, le temperature stanno subendo un sensibile calo. Ciò è più evidente al settentrione a causa dell’avanzare di masse fredde dall’Oceano Atlantico. Dalle prime ore di domani, infatti, assisteremo alla formazione di un profondo vortice sul Mar Ligure, attorno al quale ruoteranno le masse atlantiche e che si opporranno all’anticiclone africano in ritirata.

Da domani temporali sulle zone tirreniche

A causa di ciò a partire dalla giornata di domani sono attese precipitazioni sulle regioni settentrionali, con piogge, forti venti e possibili nubifragi e grandinate. Le zone più soggette dal fenomeno, oltre al nord e il nord ovest, sono le regioni tirreniche e in particolare la Toscana. Qui saranno possibili anche accumuli pluviometrici anche importanti e accompagnati da grandine e vento forte, con qualche estensione sul basso Tirreno. Sole e alte temperature persistenti invece sulle regioni adriatiche centro meridionali e all’estremo sud; qui l’influenza delle masse atlantiche non sarà ancora percepito.

Cali fino a dieci gradi sulla Sardegna e regioni tirreniche

Il calo termico interesserà in buona sostanza tutto il centro nord, il nord ovest e la Sardegna con interessamento sulle regioni tirreniche. Il caldo resisterà solo sul basso Adriatico e i quadranti ionici; qui le temperature persisteranno sui 36/38 gradi. Raffiche di vento fino a 80/90 km orari e sul Mar di Sardegna, con possibili mareggiate importanti sulle coste esposte, quelle sarde e quelle centrali dello stivale. L’influenza delle masse atlantiche si protrarrà fino alla metà della settimana prossima, con rovesci e temporali fino a martedì e mercoledì. La grandine potrebbe interessare Lazio e Toscana. Questa tendenza potrebbe subire variazioni, ma al centro nord non si supereranno i 25/27 gradi.