Progetto Mare per tutti 2023, ombrelloni e lettini gratis per persone con disabilità: ecco dove

Ombrelloni e lettini gratis per persone con disabilità. È questa l’iniziativa, denominata “progetto Mare per tutti” attiva su alcune spiagge della Penisola. Una notizia positiva e che getta un po’ di speranza per tutte le persone con disabilità che quotidianamente, purtroppo, devono fare i conti con le barriere architettoniche che – ahimè – caratterizzano ancora troppi spazi cittadini. Quest’interessante opportunità da quindi modo di trascorrere un momento di relax anche alle persone che altrimenti non potrebbero permetterselo.

Come funzione l’iniziativa Mare per tutti

L’importante quanto preziosa iniziativa mette a disposizione dei bagnanti con disabilità diverse postazioni spiaggia con ombrelloni e lettini che potranno essere fruiti a titolo completamente gratuito. L’iniziativa coinvolge la provincia di Grosseto. Il progetto – che è stato inaugurato nel 1998 – permette alle persone con disabilità di utilizzare gratis una postazione in spiaggia così composta: 1 ombrellone, 2 lettini oppure 2 sdraio. L’utilizzo è concesso per una settimana da scegliere in un periodo che va dal 29 maggio al 17 settembre 2023. Per quel che riguarda gli accompagnatori, saranno consentiti uno o massimo due persone in relazione all’autonomia dell’utente.

Le strutture aderenti

Adottata anche quest’anno con entusiasmo da numerose località della provincia di Grosseto, ecco le strutture tra aderenti tra Marina di Grosseto e Principina Mare.

Marina di Grosseto

Le dune;

Kursaal;

Dolce vita;

La bussola;

Tropical;

Bertini;

Gabry;

La rotonda;

Nettuno;

Moderno;

Cral poste;

Paperino;

Oscar;

Il faro;

Pineta beach;

Sirena;

Il lido;

Rosmarina;

Miramare;

Moby dick;

Cral usl 9;

La gondoletta;

Moreno beach.

Ecco, invece gli stabilimenti aderenti all’iniziativa Mare per tutti di Principina Mare:

Petite Europe;

Le nazioni;

Grifomare;

Medusa.

Come fare domanda

Le famiglie che intendano usufruire di quest’interessante opportunità devono compilare un modulo disponibile sul sito del comune di Grosseto. Unitamente al modulo, dovrà essere allegata al documentazione sanitaria che attesta l’invalidità dell’utente e la copia di un documento di riconoscimento valido. Ricordiamo infine che è possibile inoltrare l’istanza dallo scorso 18 maggio.