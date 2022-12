Quando si ritorna a scuola dopo le vacanze di Natale 2022? Le date Regione per Regione, il calendario

Calendario scolastico 2023: a partire dalla giornata di oggi, nella maggior parte delle regioni italiane, iniziano le sacre vacanze per il periodo di Natale. Ma non saranno vacanze omogenee, perché, lo ricordiamo, a parte le festività nazionali, uguali per tutti, le Regioni hanno la facoltà, con proprie delibere, di decidere annualmente l’inizio e il termine delle attività didattiche ed eventuali ponti e altre festività. Di conseguenza, il rientro dalle festività natalizie non sarà uguale tassativamente per tutti, ecco perché con il presente articolo cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, per meglio capire quando, a seconda della propria Regione di riferimento, bisognerà dire addio al felice relax delle feste. Oltre alla data di rientro dalle vacanze, vogliamo anticiparvi anche un’altra informazione molto importante, soprattutto per gli studenti superiori dell’ultimo anno. Avete già intuito?

Calendario scolastico 2022/23: le date della maturità 2023

Ecco, allora, la prima notizia: è stata registrata dagli organi di controllo l’ordinanza ministeriale recante calendario delle festività e degli esami per l’a.s. 2022/2023. Nel dettaglio, per quanto riguarda la maturità 2023, questa avrà inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8:30. Per quanto concerne, invece, l’Esame di Stato conclusivo della Scuola secondaria di I grado, questo si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2023, in base ai calendari definiti dalle commissioni d’esame.

Calendario scolastico 2022/23: feste e rientri

Ecco di seguito il calendario scolastico 2022/23 delle varie Regioni d’Italia, per essere più esaustivi e non limitarci al rientro dalle festività natalizie:

VALLE D’AOSTA

Ritorno a scuola: 19 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 al 10 aprile 2023

Termine lezioni: 15 giugno 2023

TRENTINO ALTO ADIGE

Ritorno a scuola: 5 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023

Vacanze di Carnevale: 20 e 21 febbraio 2023

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Termine lezioni: 9 giugno 2023

CALENDARIO SCOLASTICO BOLZANO

Ritorno a scuola: 5 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023

Vacanze di Carnevale: dal 20 al 26 febbraio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023

Termine lezioni: 16 giugno 2023

VENETO



Ritorno a scuola: 12 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Vacanze di Carnevale: dal 20 al 22 febbraio

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’8 aprile

Termine lezioni: 10 giugno 2023

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ritorno a scuola: 12 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

PIEMONTE

Ritorno a scuola: 12 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Vacanze di Carnevale: 20 e 21 febbraio 2023

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

LOMBARDIA



Ritorno a scuola: 12 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023

Termine lezioni: 8 giugno 2023

LIGURIA



Ritorno a scuola: 14 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

EMILIA ROMAGNA



Ritorno a scuola: 15 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023

Termine lezioni: 7 giugno 2023

TOSCANA



Ritorno a scuola: 15 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

UMBRIA



Ritorno a scuola: 14 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

LAZIO



Ritorno a scuola: 15 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023

Termine lezioni: 8 giugno 2023

ABRUZZO



Ritorno a scuola:12 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

MARCHE



Ritorno a scuola: 14 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

CAMPANIA



Ritorno a scuola: 13 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

MOLISE



Ritorno a scuola: 14 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

BASILICATA



Ritorno a scuola: 12 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

CALABRIA



Ritorno a scuola: 14 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

PUGLIA



Ritorno a scuola: 14 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

SICILIA

Ritorno a scuola: 19 settembre 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023

Termine lezioni: 10 giugno 2023

SARDEGNA