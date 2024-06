Ragazzi travolti dal fiume: trovati due corpi senza vita

Ragazzi dispersi nel fiume Natisone, trovati i corpi senza vita di due di loro. Sono con tutta probabilità le due ragazze, Bianca Doros e Patrizia Cormos: in corso le operazioni di recupero, la drammatica notizia. Disperso ancora Cristian Molnar.

Finiscono le speranze di trovare ancora in vita le due ragazze inghiottite dal corso d’acqua Natisone due giorni fa. I corpi di Patrizia Cormos e Bianca Doros sono stati rinvenuti lungo il corso del fiume vicino a Udine. Ancora disperso invece il terzo ragazzo che era con loro, Cristian Casian Molnar. I corpi senza vita recuperati si trovavano a circa 700 e 1.000 metri dal luogo dell’ultimo avvistamento. Ad individuarli sono state le squadre dei Vigili del Fuoco che da tre giorni sono impegnate senza sosta insieme alle unità della Protezione Civile nelle operazioni di ricerca.

Il cordoglio per la morte di Patrizia Cormos e Bianca Doros

La foto del loro abbraccio prima di essere travolti – diventata in poco tempo virale – ha straziato davvero tutti. In questi minuti, appresa la tragica notizia, la Regione Friuli ha espresso attraverso una nota “il più profondo cordoglio e la più sentita vicinanza alle famiglie nella tragedia che le ha colpite, un drammatico momento in cui tutta la comunità regionale si stringe unita nel pensiero“. Scrivono a questo proposito il governatore Massimo Fedrica, a cui si è aggiunto l’assessore alla Protezione civile:

“L’Amministrazione regionale esprime il ringraziamento a Vigili del Fuoco, volontari della Protezione civile e chiunque si sia impegnato nelle ricerche dei tre ragazzi coinvolti nel drammatico incidente sul Natisone” Secondo alcuni esperti è presumibile che il decesso delle due ragazze sia avvenuto pochi istanti dopo il loro passaggio sotto al ponte, quando di fatto sono svanite insieme al giovane nella forza impetuosa delle acque. I familiari delle vittime sono stati immediatamente avvisati.

Si cerca ancora Cristian

Nelle scorse ore, lo ricordiamo, l’intercettazione del segnale del cellulare aveva mantenuto vive le speranze di ritrovare in vita i ragazzi, prima del drammatico aggiornamento di stamattina. Risulta invece ancora disperso Cristian Casian Molnar, le cui ricerche proseguono tuttora.