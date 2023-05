Sciopero aerei 3 maggio 2023: le compagnie che si fermano, orari e voli garantiti

Lo stop di queste categorie di lavoratori nel trasporto aereo ha conseguenze per molti passeggeri di di diverse linee. Ne è un esempio l’elenco dei collegamenti cheè obbligata a cancellare,Un quadro che non appare certamente dei più rosei considerato anche loattivo dallaIn una nota l’Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile, indicanonostante le agitazioni e restano in piedi tutti i diritti per i viaggiatori che saranno penalizzati dallo sciopero. Inoltre, ricordiamo che dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dello sciopero. È poi assicurata la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, nonché l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali con orario stimato non oltre trenta minuti prima dell’inizio dello sciopero stesso. Per consultare l’elenco dei voli garantiti clicca QUI.