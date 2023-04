Sciopero trasporti 2 maggio 2023 a Roma: a rischio bus e metro, orari e fasce di garanzia

Roma. Nella Capitale il mese di maggio, oltre che con la Festa dei Lavoratori, si aprirà anche con uno sciopero, il giorno immediatamente successivo, ovvero martedì 2 maggio 2023. Uno sciopero nazionale del trasporto pubblico, che decreterà il fermo dei mezzi per quattro ore in tutta Italia in realtà. Al momento, però, tutti i dettagli dello sciopero – orari compresi – non sono ancora stati resi noti e comunicati ufficialmente. Quel che è certo è che i mezzi di trasporto pubblico subiranno uno stop di quattro ore nel corso della giornata.

Concerto Primo Maggio 2023 a Roma: cantanti, orario e programma completo

Sciopero trasporto pubblico 2 maggio, le ragioni del fermo

Lo sciopero previsto per martedì prossimo, 2 maggio 2023, è stato indetto per protestare contro ”l’indisponibilità delle associazioni datoriali a un ormai improcrastinabile confronto per gli adeguamenti essenziali da inserire nel contratto collettivo nazionale di lavoro”. Poi, nella nota, si specifica: ”L’accordo nazionale sottoscritto in data 10 maggio 2022 ha nuovamente preso in giro la categoria con una ‘una tantum’ di 500 euro lordi (su scala parametrale e suddivisa in tranche) e con gli aumenti retributivi di 90 euro lordi suddivisi in tre tranche da 30 euro ciascuna per i mesi di luglio 2022, giugno 2023 e settembre 2023 – si legge nella nota diffusa dai sindacati -Tutto ciò a fronte del rinnovo di un contratto scaduto da anni e con l’ultima tranche erogata alle soglie della scadenza di questo stesso accordo”.

La comunicazione ufficiale

L’annuncio, ad ogni modo, arriva direttamente dal portale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il quale ha comunicato che i mezzi si fermeranno per 4 ore. Il tutto è organizzato dal sindacato Faisa-Confail. Il personale addetto al trasporto pubblico locale si fermerà per 4 ore in fasce orarie che potrebbero variare in base alla località. Il successo della protesta dipenderà dall’adesione effettiva dei lavoratori, che si saprà il 2 maggio, ovvero il giorno stesso.