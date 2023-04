Sciopero trasporti 2 maggio 2023: ecco dove, orari, bus e tram a rischio

In arrivo uno sciopero nazionale dei trasporti martedì 2 maggio 2023. A rischio metro, tram e bus Atm. Ad annunciarlo è il portale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Secondo il loro calendario i mezzi si fermeranno per 4 ore.

Caos sciopero dei treni alla stazione Termini, i mezzi non passano e le banchine sono sovraffollate

Sciopero di 4 ore martedì 2 maggio: bus e tram a rischio

Martedì 2 maggio 2023 si svolgerà uno sciopero di 4 ore. A darne notizia è il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la segreteria nazionale dell’organizzazione sindacale CONF.A.I.L. – F.A.I.S.A. Federazione Autonoma Italiana Sindacato Autoferrotranvieri, con nota del 13 aprile scorso.

Una settimana infernale per i pendolari, che vedranno uno sciopero dei treni tra il 30 aprile e il primo maggio che durerà ben 24 ore. Oltre a questo nei giorni successivi saranno a rischio anche i mezzi di trasporto pubblico locale a causa di uno sciopero nazionale in programma per martedì 2 maggio. E’ a rischio la circolazione di metro, tram e bus Atm.

Sciopero trasporti: i dettagli

Ad annunciarlo è il portale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il quale ha comunicato che i mezzi si fermeranno per 4 ore. A organizzare la mobilitazione è il sindacato Faisa-Confail. Il personale addetto al trasporto pubblico locale si fermerà per 4 ore in fasce orarie che potrebbero variare in base alla località. Il successo della protesta dipenderà dall’adesione effettiva dei lavoratori, che si saprà il 2 maggio, ovvero il giorno stesso.

Inoltre, sempre il 2 maggio la Slai-Prol-Cobas organizza uno sciopero generale nazionale di solidarietà del personale dipendente dalle aziende dei settori privati, cooperativo e appalti inerenti al servizio pubblico.