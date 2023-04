Sciopero nazionale venerdì 21 aprile 2023: a rischio trasporti e scuola

Nuovo sciopero nazionale per questo mese, con il 21 aprile 2023 che potrebbero rimanere chiuse le scuole di Roma. A esse, inoltre, ci sarà anche lo stop dei mezzi pubblici, in un’agitazione che promette numerosi disagi ai pendolari e i lavoratori che si spostano attraverso le varie linee dell’ATAC. Potrebbe rivelarsi un “venerdì di fuoco” anche sul piano della sanità, considerato come le agitazioni toccheranno anche il settore sanitario.

Lo sciopero nazionale di venerdì 21 Aprile 2023

Chi non aderirà allo sciopero nazionale del 21 Aprile? Probabilmente nessuno. Nuovamente sono previste agitazioni anche in Autostrade, dove la protesta partirà addirittura nella sera del 20 Aprile. I disagi, come prevedibile, si faranno sentire fortemente in tutta la Penisola, in particolare poi nella Capitale alle preso con l’obiettivo EXPO 2030. Come sappiamo, ogni sciopero tende a creare una vera e propria “Via Crucis” per i pendolari che sui muovono sui mezzi pubblici, rendendo di fatto impossibile anche lo spostamento con i più vicini quartieri della Città Eterna.

Dovrebbero rimanere fuori dalle agitazioni i treni, che vengono da uno sciopero effettuato proprio pochi giorni fa. Rischiano invece le corse di autobus, tram e metro, che sono letteralmente la spina dorsale del trasporto pubblico capitolino. I treni, almeno al momento, non rientrerebbero all’interno delle logiche dello sciopero nazionale, considerato come i sindacati dei ferroviari hanno deciso di non aderirvi. Si prevedono grossi disagi per chi dovrà utilizzare le tratte di Autostrade, dove i lavoratori della realtà inizieranno il proprio sciopero nella giornata di giovedì 20 aprile alle ore 22. Lo sciopero proseguirà per tutta la giornata di venerdì 21 aprile 2023, probabilmente concludendosi intorno alle ore 22 dello stesso giorno. Anche gli insegnanti prenderanno parte a queste agitazioni, come menzionato anche nell’ultima circolare ministeriale che annunciava lo sciopero: “Previsto uno sciopero generale proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata del 21 aprile 2023 per i turnisti compreso il primo turno montante”.