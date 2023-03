Sciopero doppiatori: perché, quali sono le serie a rischio, quando finirà

Dallo scorso 21 febbraio è in corso lo sciopero dei doppiatori. I lavoratori di questo settore hanno deciso di incrociare le braccia a seguito di specifiche motivazioni inerenti per un verso al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e per l’altro al pericoli derivanti dall’utilizzo nel mondo del doppiaggio delle avanzate tecnologie dell’Intelligenza Artificiale. Un esempio tangibile di tale protesta è il non aver doppiato in italiano il settimo episodio della serie ispirata all’omonimo videogioco The Last of Us. Vediamo nel dettaglio le motivazioni dello sciopero.

Le motivazioni dello sciopero dei doppiatori

Come anticipato, la protesta che vede coinvolti i doppiatori ruota attorno a due fondamentali questioni. Da un lato il rinnovo del CCNL, esigenza che nasce per normare un settore che nel decennio appena trascorso è stato foriero di diversi cambiamenti e che si trova ad avere un contratto collettivo vecchio, risalente a più di 15 anni fa. I doppiatori mettono l’accento sull’avvento delle piattaforme OTT e sull’impatto che hanno avuto sulla produzione, ovvero l’aumentata mole di lavoro non permette di prestare la dovuta attenzione alla qualità ma non solo. Al centro della protesta anche i pericoli derivanti dall’uso in questo settore dell’Intelligenza Artificiale. Infatti, con le cessioni dei diritti che vengono firmate a lavori conclusi la voce dei doppiatori può essere manipolata ed anche replicata da strumenti di machine learning senza che lo stesso doppiatore ne sia al corrente.

I giochi potrebbero slittare?

Ora, alla luce del fatto che la protesta va andati da tre settimane, la seguente domanda appare legittima: ci sono dei giochi che potrebbero slittare? In merito si segnala, a titolo di esempio, il fatto che il settimo episodio della serie ispirata all’omonimo videogioco The Last of Us non è stato doppiato in italiano. Nonostante ciò, al momento non ci sono al momento delle risposte concrete da parte delle società di doppiaggio ed anche il ministero della cultura, con a capo il ministro Gennaro Sangiuliano, sembra ‘lavarsi le mani’ in merito a tale questione.