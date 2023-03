Tampone streptococco: quanto costa e dove farlo. Con il virus che prende sempre maggiore piede, c’è un boom di persone che chiede alle farmacie di effettuare il famoso controllo per vedere la positività alla malattia. Lo streptococco ha preso piede in tutta Italia, con i maggiori contagi che si contano soprattutto nella Regione Lazio e in particolare su Roma. Si parla proprio di un boom, come dimostrano i tanti pronto soccorsi cui i genitori preoccupati hanno chiesto aiuto nelle ultime ore.

Il tampone per streptococco

Oggi, il virus dello streptococco deve, obbligatoriamente, essere trattata dal medico personale. Questo per non appesantire, ulteriormente, un già fragile sistema sanitario locale e nazionale. Quindi, sarà il vostro medico di famiglia a indirizzarvi verso la prescrizione del tampone, che avverrà solamente dopo individuato i sintomi del noto virus. Solo il tampone, infatti, potrà dare la certezza di positività al virus e poi aprire all’inizio di una terapia specifica per guarire.

Oggi, l’infezione si presenta prevalentemente nei malati come mal di gola, ma a differenza di questa malattia, va guarito con l’utilizzo di antibiotici. In tal senso, il tampone determinerebbe l’origine del mal di gola e le modalità per guarire da questo virus. Chiunque può effettuare un tampone da streptococco, ma solo un medico o un farmacista possono capire se la persona sia un “falso negativo” o meno. Il tampone, infatti, va fatto prendendo un campione di mucosa dalle tonsille, in un’operazione che potrebbe rivelarsi complicata per chi non è medico o sanitario.

Il tampone può essere acquistato, o addirittura essere effettuato, presso la farmacia di fiducia, con questa ultima opzione che viene consigliata da medici o pediatri di famiglia. Il prezzo del bastoncino cotonato da passare sulle tonsille, in modalità analoghe al Covid-19, costa intorno ai 12 euro, in un prezzo sostenibile per ogni persona.