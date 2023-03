Terribile incendio in appartamento alle porte di Roma: morto un uomo. E’ morta una persona all’interno di un incendio, scaturito dentro un appartamento nella zona di Fara Sabina. Le fiamme hanno messo in pericolo la stabilità della palazzina limitrofe, dove si affacciava il locale incendiato, con i pompieri che hanno impiegato diverso tempo per domare il fuoco. Una volta spente le fiamme, hanno trovato un’amara sorpresa all’interno dell’appartamento: il corpo senza vita del proprietario di casa, spirato per i fumi tossici sprigionati in casa dal fuoco.

Incendio a Fara Sabina oggi

In data odierna la Sala Operativa del Comando VVF di Roma ha inviato in Fara Sabina – frazione di Corese Terra – Via Borgo Nuovo la Squadra VVF 5/A di Montelibretti per l’incendio di un appartamento. All’arrivo del personale dei Vigili del Fuoco, l’incendio risultava estinto, ma all’interno dei locali veniva rinvenuto il corpo del proprietario ormai senza vita. Sul posto i carabinieri il 118 e la Squadra VVF della Polizia Giudiziaria.

Sulle dinamiche di questo incidente, dovranno indagare gli inquirenti e i Vigili del Fuoco. Infatti, ogni pista non può essere esclusa. Da un tentato suicidio, dando alle fiamme la propria dimora, come l’eventualità di un incidente domestico che poi ha degenerato, causando la morte di una persona. In tal senso, servirà ricostruire anzitutto le ultime ore del proprietario dell’appartamento, eventuali suoi problemi personali e se tali condizioni potevano metterne in pericolo l’incolumità, magari facendogli pensare anche a un estremo gesto. Domande che verranno chiarite solo con il passare delle prossime settimane, vedendo anche gli esiti dell’autopsia. Infatti, tale analisi mostrerà se l’uomo sia morto per i fumi tossici o ci siano altre situazioni da tenere in conto. Dinamiche che solo un’attenta indagine potrà definire, delineando dei contorni ancora troppo oscuri attorno a questa vicenda, che viste le dimensioni della tragedia poteva causare ancora più morti e feriti.