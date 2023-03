Incendio su un balcone: la Polizia spegne le fiamme. Intossicato un agente

Un incendio che si è sprigionato da un balcone al terzo piano di una palazzina in via Maremmana Inferiore a Villanova di Guidonia, ha creato momenti di grande tensione ieri pomeriggio, mercoledì 29 marzo, tra i residenti che spaventati si sono attivati immediatamente per dare l’allarme al numero unico di emergenza.

L’intervento degli agenti del Commissariato di Tivoli

Gli agenti del Commissariato di Tivoli sono accorsi immediatamente per verificare quanto stava succedendo e soprattutto che non ci fossero persone coinvolte. Quando sono arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato fiamme che si sprigionavano fuori al terrazzo di un appartamento e a bruciare era esclusivamente materiale plastico.

Le operazioni di spegnimento da parte dei poliziotti

I soccorritori, non hanno perso tempo, e preso l’estintore in dotazione nelle auto delle Polizia, hanno spento velocemente il fuoco. Nonostante lo spavento, per fortuna, nessuno è rimasto coinvolto nell’incendio e anche quando sono arrivati sul posto i Vigili del fuoco, allertati dagli agenti di Polizia, hanno potuto constatare che le fiamme erano state completamente spente, che non vi erano state persone coinvolte e che lo stabile non aveva subito conseguenza alcuna, così come gli appartamenti.

Un agente è rimasto lievemente intossicato nello spegnimento dell’incendio

Nonostante le indagini sul posto, almeno nell’immediatezza dei fatti, non è stato chiaro ai soccorritori quale sia stata l’origine di quel rogo che stranamente ha interessato solo materiale plastico. Un fuoco a causa del quale, in particolare, il poliziotto che si è adoperato nelle operazioni di spegnimento è rimasto lievemente intossicato. A scopo cautelare l’agente è stato accompagnato nel vicino ospedale per essere sottoposto alle indagini medico-sanitarie e alle cure del caso. Per fortuna, però, niente di rilevante. Oltre alla paura dei proprietari dell’appartamento e dei residenti il misterioso incendio non ha provocato conseguenze più serie a persone o strutture.