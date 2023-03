Auto in fiamme sul Grande Raccordo Anulare: lunghe code sulla carreggiata

Auto in fiamme sul Grande Raccordo Anulare, il veicolo si trovava all’altezza dell’uscita Nomentana. Probabilmente per un guasto tecnico al veicolo, all’altezza dell’uscita 11 della famosa arteria urbana romana, il mezzo avrebbe cominciato a sprigionare fiamme. Nel momento dell’incendio, diverse persone erano a bordo dell’autovettura. Una volta accorte del serio problema del mezzo, avrebbero accostato sulla corsia di emergenza, poi sarebbero scese dal mezzo e si sarebbero messi a una distanza di sicurezza per chiamare i soccorsi.

L’automobile in fiamme sul Grande Raccordo Anulare

Secondo le ricostruzioni dei Vigili del Fuoco, l’incidente sarebbe stato di piccola entità. Prima delle 14, infatti sarebbe stata fatta una chiamata di aiuto, per far intervenire i soccorsi sul posto. Una volta arrivati sul posto, i pompieri avrebbero effettuato un intervento velocissimo per spegnere il mezzo in fiamme. A riguardo, giunti sul posto alle ore 14.15, nel giro di pochi minuti erano già riusciti a estinguere le fiamme dall’autoveicolo.

Nuovamente l’episodio denota la necessità di una corretta manutenzione delle autovetture, che per piccole problematiche potrebbero subire danni irreversibili. In questo senso, probabilmente per problemi di motore o un cambio dell’olio non effettuato nei periodi propizi, il meccanismo si sarebbe surriscaldato e dato origine all’incendio. Bravo l’automobilista ad accorgersi del problema, assicurando la messa in sicurezza del proprio veicolo e in particolare dei propri passeggeri.

Con grande freddezza, infatti, avrebbe accostato l’autovettura prima dell’uscita “11” della Nomentana, facendo in modo che la macchina non intralciasse il grande traffico del Grande Raccordo Anulare e conseguisse a ulteriori problemi. Riguardo l’incendio, potrebbero nascondersi anche altre situazioni. Per esempio, un contatto elettrico che abbia generato l’incendio e portato la macchina in fiamme. Situazioni che possono peraltro capitare, semmai si fossero compiuti dei lavori di elettronica non svolti egregiamente. Saranno i Vigili del Fuoco, attraverso la loro perizia, a chiarire le dinamiche di questo incidente.