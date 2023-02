Auto in fiamme sul GRA: traffico deviato all’altezza di Trionfale. E’ successo a un automobilista, che mentre attraversava a velocità sostenuta sul Grande Raccordo Anulare, si è accorto come dal motore si stesse sprigionando del fumo. Immediata la manovra per accostare la propria macchina, una Mini Cooper, sulla corsia di emergenza. Nonostante l’auto in sosta, da sotto parabrezza sono cominciate a uscire fuori delle lingue di fuoco.

L’auto in fiamme sul GRA

Grande paura per l’automobilista, soprattutto guardando impotente la scena della propria macchina in fiamme. Subito ha chiamato i soccorsi, per provare a salvare il possibile di quello che rimaneva della propria Mini Cooper. Tutto questo mentre lo stesso proprietario dell’autovettura, riceveva l’aiuto anche di altri automobilisti, che fermandosi a poca distanza gli offrivano assistenza per mettersi in sicurezza.

Tra questi, anche un ragazzo, che al contrario degli altri conducenti, ha invece preferito girare un video con l’automobile in fiamme. Nel breve multimediale, poi girato e pubblicato dalla pagina Instagram di Welcome To Favelas, il ragazzo parla di un’automobile in fiamme ferma sul Grande Raccordo Anulare. Lo avrà fatto per divertimento oppure utilizzare la seguitissima pagina per avvertire i conducenti che avevano impegnato il GRA? Chissà.

Intanto, sul posto dalle prime ore del pomeriggio sono intervenuti i soccorsi. In primis una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha estinto le fiamme all’interno del vano motore della Mini Cooper nera e bianca in sosta sul Grande Raccordo Anulare. Lavoro anche per la polizia stradale, che ha dovuto chiudere momentaneamente il tratto tra le uscite di Trionfale e la zona di Sant’Andrea-Grottarossa dell’A90. Tale deviazione del traffico, è stata necessaria per permettere gli interventi per spegnere l’incendio all’interno della vettura, oltre poi a non far propagare le fiamme in altri ambiti. Inoltre è stata garantita l’incolumità degli automobilisti che attraversavano la zona.