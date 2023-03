Incendio vagoni merci a Roma, 800 pendolari bloccati a Campoleone (VIDEO)

L’incendio dei vagoni merci a Roma Casilina ha ‘lasciato a piedi’ oltre 800 pendolari. Dalle 12 di oggi i viaggiatori sono rimasti bloccati alla stazione di Campoleone. Stanno arrivando mezzi sostitutivi, autobus che però non riescono a soddisfare la richiesta dei numerosissimi pendolari che dovevano raggiungere non solo Roma, ma anche altre località italiane.

Polizia locale e volontari in aiuto dei pendolari fermi a Campoleone

Sul posto sono intervenuti diverse pattuglie della Polizia locale di Aprilia e Lanuvio e i volontari della Protezione civile di Lanuvio per dare sostegno ai pendolari con beni di prima necessità. Sono arrivati da poco anche altri volontari di Aprilia, di Genzano e Ariccia per dare ausilio e anche contribuire all’ordine pubblico visto che le persone ferme per ore a Campoleone sono stanche, esasperate e provate dalla lunga attesa.

Disagi anche sulla Roma Nettuno

L‘incendio ha provocato disagi anche per i viaggiatori della Roma-Nettuno. Solo intorno alle 18 la circolazione ferroviaria ha iniziato a riprendere il servizio seppure gradualmente. I treni intercity e regionali hanno registrato ritardi anche di 150 minuti, oltre a cancellazioni e limitazioni di percorso. Sono stati istituiti autobus sostitutivi tra Roma e Ciampino e tra Roma e Campoleone.

Tantissime le modifiche dei treni

Tante le modifiche disposte da Trenitalia: è stato predisposto un treno straordinario da Latina a Napoli Centrale con fermate a Sezze Romano, Priverno, Monte San Biagio, Fondi, Formia, Villa Literno e Aversa. Il treno da Milano Centrale a Napoli Centrale ha terminato la corsa a Roma Tiburtina. Il treno da Reggio Calabria a Roma Termini ha terminato la corsa a Priverno. Il treno Palermo Centrale Roma è stato deviato sul percorso via Cassino. Il treno Reggio Calabria centrale per Roma Termini ha terminato la corsa a Napoli centrale. Il treno Salerno – Milano Centrale oggi è cancellato tra Latina (11:58) e Roma Tiburtina (12:37). Il treno intercity Reggio Valabria – Roma Termini ha terminato la corsa a Napoli Centrale alle ore 15:17. Il treno Roma Termini- Reggio Calabria oggi è partito da Napoli alle ore 14:45. Il treno Roma Termini – Reggio Calabria Centrale è partito da Napoli alle ore 16:45. Il treno Roma Termini – Taranto oggi ha origine da Aversa.

I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare i treni Milano Centrale – Napoli Centrale, Torino Porta Nuova- Napoli Centrale, Milano Centrale-Napoli Centrale. Il treno Roma Termini -Reggio Calabria centrale oggi è instradato da Roma a Napoli sul percorso alternativo via Cassino e non ferma a Latina, Formia e Aversa.