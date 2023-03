Roma, treno avvolto dalle fiamme: il vagone prende fuoco. Linea in tilt

Roma. Che ci fossero dei problemi con le linee ferroviarie oggi, non è una novità. Infatti nelle ultime ore vi abbiamo tenuti aggiornati con le comunicazioni ufficiali che arrivano direttamente da Trenitalia. Ma che tra le cause ci fosse anche un incendio, questa è una notizia dell’ultima ora. A comunicarlo è stato l’account Twitter ufficiale di Luce Verde. Ecco i dettagli.

Trenitalia, sospese le corse sul nodo di Roma per un guasto alla rete elettrica

In fiamme un treno a Roma: cosa è successo

Una giornata nera per il trasporto su rotaie, come molti pendolari e viaggiatori hanno avuto modo di constatare in prima persona a partire dalle 12.00 di oggi, lunedì 27 marzo 2023. Tra le cause dei disagi, ci sarebbe stato anche un vasto incendio che pare essersi sviluppato all’interno di un vagone ferroviario in via dei Quintili, al Quadraro, a Roma. Le cause, al momento, sono ancora ignote, e nulla si sa sul come le fiamme si siano innescato. Quel che è certo, è che i disagi per le linee ferroviarie sono stati non pochi nelle ultime ore della tarda mattinata odierna. La notizia, come anticipato, è arrivata direttamente su Twitter, da Luce Verde Roma. Dopo la chiamata d’emergenza in centrale, i Vigili del Fuoco si sono immediatamente precipitati per cercare di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area coinvolta dall’incendio, nonché la locomotiva stessa. Il pericolo era che le fiamme potessero propagarsi e sfuggire al controllo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e la viabilità

Dopo l’intervento degli operatori, è stata riaperta al traffico la via dopo le chiusure temporanee dei tratti Quintili-Filippo Re, Quintili-via Cerere e Quintili-via dei Pisoni. Le notizie sono ancora frammentarie: quello che si sa è che il rogo pare sia scoppiato poco dopo mezzogiorno di oggi, lunedì 27 marzo 2023, all’interno di un vagone del treno che in quel momento stava attraversando la tratta ferroviaria Roma-Formia-Latina. Il vagone al suo interno aveva componenti per automobili. Per fortuna non ci sarebbero persone coinvolte, nessuno è rimasto ferito o intossicato dai fumi. L’incendio è stato domato, mentre si stanno compiendo le ultime operazioni di messa in sicurezza.

Aggiornamento dalla sala stampa dei Vigili del Fuoco

La Sala Operativa VVF di Roma ha inviato quattro Squadre e due autobotti in Via del Mandrione, 53 uscita Stazione Roma Casilina, per l’incendio di due vagoni merci trasportanti componentistica per automobili e materiale plastico. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

La linea ferroviaria è tutt’ora interdetta al traffico ferroviario. Funzionario e Capoturno Provinciale VVF, Polizia e ARPA sul posto per quanto di loro competenza.