Trenitalia, sospese le corse sul nodo di Roma per un guasto alla rete elettrica

Roma. Trenitalia ha sospeso le sue corse sul nodo Capitale a causa di quello che sembrerebbe essere un guasto importante alla linea elettrica e che potrebbe aver comportato anche un piccolo incendio. Infatti, nell’ultima ora c’è stato un intervento dei Vigili del Fuoco che al momento è ancora in corse nel tentativo di mettere in sicurezza la linea e ristabilire la viabilità su rotaia.

Roma, annunci delle fermate errati nella metro A: “Uno su tre è sbagliato”, il monitoraggio di Acos

Treni a Roma, corse in ritardo e sospese per un problema alla rete elettrica

In questi minuti, stando agli aggiornamenti ultimi che arrivano direttamente dal sito ufficiale di Trenitalia, la circolazione è ancora sospesa, poiché è ancora in corso l’intervento dei tecnici e dei Vigili del Fuoco. Di conseguenze, è necessario sottolineare che, a causa del guasto improvviso, i treni InterCity e Regionali possono subire ritardi, così come gli stessi e i Regionali possono subire anche cancellazioni o limitazioni di percorso. Ecco qualche dettaglio per le corse in arrivo in queste ore:

Il treno InterCity 553 Roma Termini (12:26) – Reggio Calabria Centrale (20:07) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno IC 555 Roma Termini (14:26) – Reggio Calabria Centrale (22:14) .

Non è una buona notizia per i viaggiatori, certo, ma gli operatori sul posto stanno facendo di tutto per poter risolvere il problema nel minor tempo possibile. Ricordiamo, inoltre, che potete conoscere l’andamento dei vostri treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di vostro interesse con Cerca Treno, direttamente dal sito ufficiale di Trenitalia.

Ultimo Aggiornamento – ore 12:10

La circolazione è sospesa sulle seguenti linee per un guasto alla linea elettrica a Roma Casilina:

Roma – Napoli via Cassino

Roma – Napoli via Formia

Roma – Nettuno

Roma – Velletri/Albano/Frascati

Come anticipato, sono tuttora in corso gli interventi dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. In caso di ulteriori aggiornamenti vi terremo aggiornati, anche con ulteriori dettagli sulle cause che hanno innescato il problema e i tempi di percorrenza, nonché ulteriori eventuali ritardi o cancellazioni.