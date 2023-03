Roma, annunci delle fermate errati nella metro A: “Uno su tre è sbagliato”, il monitoraggio di Acos

Roma. Annunci errati delle fermate metropolitane e la confusione per i turisti è letteralmente dietro l’angolo. In particolare, un annuncio su tre della metropolitana linea A è sbagliato. Come se non bastasse, nel mese di novembre, solo un dispositivo su due forniva informazioni corrette ai passeggeri. A rivelare le anomalie è il monitoraggio dell’Acos, Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali. Quest’ultima dal primo settembre al 31 dicembre 2022 ha effettuato i controlli sui treni e i dati emersi lasciano spazio a qualche riflessione.

Gli annunci errati in metro e il monitoraggio dell’Acos

Come dicevamo, il monitoraggio effettuato da Acos effettuato dal primo settembre al 31 dicembre 2022, se da un lato ha preso in esame lo stato di funzionamento su 33 treni della metro A, dall’altro, si è anche occupato di verificare i sistemi audio e video. In particolare, su 305 corse esaminate 210 annunci erano corretti e coordinati, 95 invece assenti o non coordinati. Non si raggiunge però la percentuale di tolleranza, pari al 70%, prevista dal controllo di servizio che lega Atac a Roma Capitale. Ancora, nella fattispecie, in 15 tra i 210 casi conformi è stata registrata una conformità parziale mentre nei 95 casi con errori il 49%, 47 casi, riguardava corse di treni con annunci video accesi ma bloccati su una fermata, mentre il 16%, 15 casi, treni senza il numero di circolazione esterno acceso e con anche audio e video spenti. Insomma, una situazione che non può certamente dirsi rosea.

I lavori in corso

Ora, come specificato da Acos, ‘il monitoraggio effettuato si inserisce in un quadro di rinnovo generale dell’infrastruttura’. In merito va poi precisato che tra i tanti lavori in corso ci sono quelli per la sostituzione dei binari tra Ottaviano- Anagnina, la revisione generale dei treni in servizio, la prossima fornitura di 7 nuovi convoglio, di cui 2 in occasione dell’Anno Santo, e il cambio del sistema di telecomando nonché dell’impianto di informazioni al pubblico.