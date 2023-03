Metro A chiusa anche di giorno? Cosa sappiamo sui lavori

La Metro A della città di Roma è al centro di un grande restauro da ormai nove mesi. I lavori hanno causato la chiusura anticipata alle 21 su tutta la linea, creando grande disagio alla mobilità stradale. Il progetto iniziale prevedeva un intervento di 18 mesi, eppure, qualcosa sta andando storto. Atac ha annunciato che potrebbero essere necessarie chiusure diurne, ecco quando e perché.

Lavori sulla Metro A

I lavori per il rifacimento della Metro A sono iniziati a luglio 2022 e secondo il piano originale di Atac dovrebbero terminare nel 2024, prima dell’inizio del Giubileo. Il prossimo inizierà a Natale 2024 e durerà fino all’epifania del 2026, quando Roma sarà presa d’assalto: sono previsti milioni di persone in arrivo da tutto il mondo per ricevere l’indulgenza plenaria dal Papa. I lavori sulla linea A sono iniziati anche in previsione di questo e riguardano un restauro di tutto l’armamento: binari, pietrisco e traversina. L’operazione di riqualificazione si svolge la notte, dopo la chiusura della metro alle ore 21, e prosegue fino alle 5 del mattino, poco prima della riapertura delle stazioni.

Lo stress dei lavoratori

Qual è il problema nel proseguimento di questi lavori di ristrutturazione? Attualmente i lavoratori procedono ad un ritmo di 70 metri ogni notte, ad oggi sono stati completati circa 7 chilometri dei binari, cioè appena 1/3 del lavoro. Il problema reale, però, sembra essere quello della condizione di stress dei lavoratori. Nel momento in cui hanno ricevuto l’incarico dell’appalto è stato precisato che non è assolutamente possibile concludere i lavori in ritardo. Perciò, gli addetti operano tutte le notti ad un ritmo sfrenato, non hanno più un ciclo di vita regolare e sono sottoposti ad un grande stress.

La metro A chiuderà anche di giorno?

I lavori continuano a procedere, ma il rischio di non finire in tempo è sempre più alto. Per queste ragioni i dirigenti Atac hanno svolto numerose riunioni negli scorso giorni per decidere il da farsi. Il Dirigente Generale Alberto Zorzan ha dichiarato che l’ipotesi di chiusure diurne della metro A non è esclusa, anzi. Potrebbe essere l’unica soluzione attuabile per finire i lavori in tempo, prima dell’inizio del Giubileo. Ha precisato che si tratterà di intaccare soltanto le fasce orarie con minor percorrenza e ci sarò un servizio sostitutivo con gli autobus.