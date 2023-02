Metro Roma, linea A chiusa per il mese di agosto: manutenzione mai fatta dagli anni ’80

Metro Roma. Lo spettro di ciò che accadde nel 2019 potrebbe fare nuovamente la sua visita ai pendolari della città di Roma, senza escludere anche i turisti che di solito fanno della linea A il principale mezzo di spostamento tra le meraviglie della Capitale. Per il torrido mese di agosto, infatti, a Roma la linea Adella metropolitana rischia di rimanere completamente chiusa per fare in modo che i lavori di manutenzione sui binari si possano accelerare e portare a termine in un arco di tempo ridotto. Gli stessi interventi che si stanno susseguendo sulla tratta Anagnina-Ottaviano che devono concludersi a dicembre e che ad oggi, infatti, costringono l’azienda Atac a chiudere il servizio a partire dalle 21.00, dalla domenica fino a giovedì, con la messa in strada di navette e servizi sostitutivi non particolarmente graditi dai passeggeri.

Agosto a Roma senza Metro A: l’ipotesi

L’evenienza, di fatto, è stata comunicata proprio nei giorni scorsi da alcuni dirigenti dell’azienda Atac ai sindacati durante la messa in atto di un tavolo con vertice sul piano economico e finanziario. Per il momento, ad ogni modo, non c’è nessuna decisione definitiva o ufficializzata, sebbene però l’azienda si sia comunque presa la briga di avvertire le diversi sigle per discutere la possibile turnazione per il mese di agosto. Non è una questione facile, dal momento che le ferie per i macchinisti, allora, dovrebbero concentrarsi proprio nel mese di agosto, mentre parallelamente andrebbero trovati altri autisti per i sostitutivi e le navette. Per quella data, comunque, l’azienda conta di assumere 500 nuovi conducenti sul territorio capitolino.

Il piano dei lavori con la metro A chiusa

Come spiega David Cartacci, della Filt Cgil: ”Da informazioni che ci arrivano dall’interno dell’azienda. sembrerebbe che la società che sta realizzando i lavori abbia richiesto un’ulteriore chiusura ad agosto fuori programma. Dobbiamo chiederci, però, se Atac è nelle condizioni di garantire il servizio sostitutivo”. L’idea è quella di tenere chiusa la matro A in un momento in cui ci sono meno cittadini e più turisti, ai quali verrebbe comunque garantito un servizio pubblico con il potenziamento dei mezzi e delle tratte di superficie. In tal modo, con la linea A ferma, gli operai intenti nei lavori potranno contare su più turni di manutenzione e non soltanto di notte, come invece accade in questo periodo di funzionamento. Ricordiamo, infine, che i binari di questa linea sono gli stessi del 1980, quando la linea è stata inaugurata, ed è almeno un decennio che non si verificano manutenzioni sostanziali.