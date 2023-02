Sciopero Cotral a Roma venerdì 17 febbraio 2023: gli orari

Un venerdì 17 che per molti, per gli scaramantici, porta sfortuna. E un venerdì 17 che, aldilà delle leggende, sarà davvero nero per i pendolari. Sì perché per la giornata di domani a Roma i lavoratori del trasporto pubblico incroceranno le braccia: bus, metro e tram saranno a rischio. E si fermerà sì, l’azienda Atac, ma anche Cotral.

Orari dello sciopero trasporti a Roma domani 17 febbraio 2023

Dalle parole ai fatti. L’organizzazione sindacale USB ha aderito a uno sciopero nazionale e i lavoratori dell’azienda Cotral si fermeranno. Da inizio servizio fino alle 8.30 le corse saranno regolari, poi dalle 8.31 alle 17, nel pieno della protesta, potrebbero esserci possibili soppressioni e disagi. Il servizio tornerà regolare dalle 17.01 alle 20, mentre dalle 20.01 a fine servizio potrebbero esserci altri problemi. Insomma, un venerdì 17 difficile per i pendolari della Capitale. E non solo (l’agitazione, lo ricordiamo, è su scala nazionale).

A che ora c’è lo sciopero Atac

Anche i lavoratori dell’azienda Atac domani incroceranno le braccia e si fermeranno. Metro, bus e tram, quindi, saranno a rischio. Ma ecco tutti gli orari, forniti dall’azienda capitolina dei trasporti:

Nella notte tra il 16 e il 17 febbraio non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”). Resta garantito, invece,

il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444. Nella giornata di domani, venerdì 17 febbraio:

garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

non garantito il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno

non garantite le corse delle linee metropolitane A-B/B1-C previste dopo le ore 24

non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

Nella notte tra il 17 e il 18 febbraio non saranno garantite le corse delle linee metropolitane A-B/B1-C previste dopo le ore 24. Così come non saranno garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444. Resta garantito, invece, il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).