Sciopero Atac a Roma venerdì 17 febbraio 2023: orari e fasce di garanzia

Sciopero Atac. Confermato lo sciopero del trasporto pubblico per la giornata di venerdì prossimo, 17 febbrai0 2023. Come comunicato anche dalle pagine ufficiali di Atac, la segreteria regionale dell’organizzazione sindacale Usb ha aderito allo sciopero generale di 24 ore proclamato da Usb Lavoro Privato nazionale previsto dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio per il giorno 17 febbraio 2023. Ora, che si tratti proprio di un venerdì 17, certo è un caso, ma la dice lunga sulla quantità di disagi che potrebbero innescare per i cittadini e i pendolari.

Orari e fasce di garanzia per lo sciopero Atac per venerdì 17 febbraio

Lo sciopero sarà totale, perché programmato sull’intera rete Atac. Lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti per conto di Atac da altri operatori in regime di subaffidamento. Lo sciopero riguarda anche la rete bus dell’esercente privato RomaTpl scarl. Ecco di seguito il dettaglio specifico per non farsi cogliere impreparati.

Notte 16/17 febbraio 2023

Non garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

(linee la cui denominazione inizia per “n”). Garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

Giornata del 17 febbraio 2023

Per quanto riguarda, invece, la giornata di fuoco dello sciopero, cioè quella di venerdì 17 febbraio 2023, partiamo col dire che sono garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Poi, nel dettaglio:

Non garantito il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno

Non garantite le corse delle linee metropolitane A-B/B1-C previste dopo le ore 24

Non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

Garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)

Notte del 17 febbraio 2023

non garantite le corse delle linee metropolitane A-B/B1-C previste dopo le ore 24

garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)

non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

Accessibilità

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.