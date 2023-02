Roma, boom di furti e rapine nella Metro Colli Albani: “Mi hanno sbattuta contro un muro, volevano il telefono”

Furti e rapine alla fermata della Metropolitana Colli Albani, al Tuscolano. Un fenomeno in particolare crescita negli ultimi tempi che ha portato la Polizia di Stato a svolgere approfonditi accertamenti e indagini in merito. E i controlli hanno dato già i primi risultati considerando che cinque persone sono finite in arresto. Nel mirino dei criminali viaggiatori e viaggiatrici derubati anche con l’uso della forza.

Borseggi alla fermata Metro Colli Albani

A finire in arresto sono stati innanzitutto due uomini. Gli investigatori del commissariato Appio, proprio mentre stavano lavorando sugli episodi avvenuti nello snodo della metro A romana, si sono accorti da una telecamera di sorveglianza che due uomini stavano borseggiavano proprio in quel momento una ragazza; i poliziotti sono così subito intervenuti e “una fermata dopo” hanno bloccato i sospettati: si tratta di un 41enne ed un 21enne, entrambi originari della Romania. Dopo aver recuperato i soldi della vittima e posto sotto sequestro altro denaro, gli agenti hanno formalizzato l’arresto dei due perché gravemente indiziati di furto aggravato. Il GIP del Tribunale di Roma in questo caso, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.

Rapina ‘violenta’ a Colli Albani

Gli stessi agenti, mentre procedevano all’arresto sopra descritto, hanno riconosciuto inoltre tre persone, nello specifico un uomo di 41 anni e due ragazzi di 22 e 21 anni che, stando alle loro indagini, sempre alla fermata Colli Albani, avevano rapinato una viaggiatrice pochi giorni prima, spingendola violentemente contro un muro per rubarle il cellulare. I poliziotti hanno fermato i tre e, dopo gli accertamenti di rito, li hanno sottoposti a fermo di indiziato di delitto perché gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di rapina. Il GIP del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura, anche stavolta ha convalidato l’operato della PG ed ha confermato per il terzetto la misura cautelare in carcere.

