Roma, vandali svuotano estintori in stazione: chiusa metro Gardenie

Roma. A causa di un atto vandalico la stazione della metropolitana C “Gardenie” è stata momentaneamente chiusa. Dopo la pulizia dell’area, la stazione è stata riaperta e la viabilità è tornata regolare. I fatti risalgono a ieri pomeriggio, a renderlo noto sui propri canali social Atac.

L’atto vandalico in stazione

Ieri pomeriggio ignoti hanno svuotato alcuni estintori nei pressi delle fermata di Centocelle della linea metropolitana C. Si è dunque reso necessario saltare la fermata per permettere agli addetti alla pulizie di rimuovere le polveri diffuse dal dispositivo di sicurezza. I passeggeri, dunque, sono stati costretti ad usare le fermate Mirti e Teano. Chiusa intorno alle 18.39 la viabilità sulla tratta è poi tornata alla normalità intorno alle 21. Sporta regolare denuncia alle forze dell’ordine, le telecamere di sicurezza presenti nella stazione potrebbero aver ripreso i vandali e dunque costituire un prezioso elemento per le indagini.

Vandalizzato un treno della Roma Lido

Non è purtroppo la prima volta che l’azione dei vandali si ripercuote su un servizio pubblico. Lo scorso 31 dicembre alcuni vandali, per l’appunto, aveva scarabocchiato la fiancata di un convoglio della Roma Lido, attuale Metromare, nuovo di pacca. I fatti sono avvenuti durante la notte e poi la Cotral ha subito provveduto alla pulizia del mezzo.