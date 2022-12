Roma, writers in azione nella notte: vandalizzato un treno della Metromare. Cotral lo ripulisce in tempi record

Ennesimo, spiacevole episodio questa mattina sulla Roma Lido. Stavolta però guasti e ritardi ai treni non c’entrano nulla. Preso di mira dai writers un nuovo treno Caf revisionato e con anche una nuova livrea. Il convoglio ha catturato l’attenzione dei writers che non ci hanno pensato due volte a ricoprirlo di scritte e scarabocchi.

Gli scarabocchi sul treno della Roma-Lido

I fatti sono avvenuti durante la notte. Il treno era pronto per effettuare le prime partenze da Ostia e si trovava nella stazione di Porta San Paolo. La fiancata sinistra del convoglio è stata completamente vandalizzata da alcune scritte, uno scempio che fa ancor più amarezza considerando le ottimali condizioni del mezzo.

Il commento dell’Associazione TrasportiAmo

Ecco cosa ha dichiarato in merito ai fatti l’Associazione TrasportiAmo: ‘Nello stigmatizzare l’azione vandalica, auspichiamo che il rotabile sia protetto da pellicole o vernici antigraffiti, interventi ormai divenuti una consuetudine. Sarebbe assurdo venire a conoscenza che, malgrado il denaro pubblico speso nel revamping, non siano state prese queste accortezze, necessaria a difendere il mezzo dai soliti idioti di turno’.

Pulizia lampo di Cotral

Ma c’è anche una bella notizia. La bravata dei writers ha avuto vita breve. Come rende noto l’associazione, Cotral ha, infatti, agito in tempi record per ripulire il treno che adesso è tornato come nuovo: ‘La bravata dei soliti idioti è durata poco, per fortuna. Cotral è intervenuto subito e, riportato il CAF Metromare in officina, ha provveduto a ripulire la fiancata ricoperta di scarabocchi. Resta in sospeso il problema della vigilanza che, secondo il nostro parere e considerato il grave episodio, dovrebbe essere da astral rivista ed eventualmente rinforzata’, conclude la nota.