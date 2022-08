Roma, vandalizzano un treno: colti in flagrante due giovani writers

Erano intenti a vandalizzare i convogli di un treno, talmente intenti nella loro “opera” da non accorgersi di essere osservati dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale della Polizia Ferroviaria di Roma.

I Poliziotti, che da tempo monitorano la rete ferroviaria grazie alla costante e qualificata collaborazione di personale di Trenitalia – Protezione Aziendale di R.F.I., hanno così potuto bloccare i due writers.

I due vandali

Si tratta di due giovani che, nei pressi della stazione Mandela Valle dell’Aniene, sulla linea Roma- Pescara, stavano vandalizzando un treno, attività che provoca un grave danno economico non solo alle Ferrovie, ma anche alla cittadinanza, dal momento che i mezzi non possono essere rimessi in circolazione nell’immediatezza. I due ragazzi sono stati denunciati.

Taxi abusivo

Gli genti hanno anche colto sul fatto un tassista abusivo, a cui è stata sequestrata l’autovettura con ancora a bordo degli ignari turisti americani. L’uomo è stato denunciato per mancanza dei permessi.

Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno arrestato 6 persone per furto nei confronti dei viaggiatori e negli esercizi commerciali all’interno degli scali.

Stazione Termini: una città nella città

Sono circa 500 mila i transiti al giorno solo nello scalo di Roma Termini. Per rendere sicure le stazioni, nella sola giornata di ieri gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale della Polizia Ferroviaria hanno sottoposto a controlli circa 3800 persone in diversi scali della Regione Lazio nell’ambito dell’iniziativa su scala nazionale “Stazioni Sicure” voluta dal Servizio Polizia Ferroviaria.