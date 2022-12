Roma, vandalizzano l’albero di Natale a Ponte Milvio: ”Una grande amarezza”

Roma. Il bene comune, ormai, è un valore che non esiste più, anche sotto le feste. L’albero di Natale a Ponte Milvio è stato vandalizzato: il puntale penzoloni, le luci distrutte, i fili spezzati e tutti i pacchi divelti. In queste condizioni si presenta, in queste ore, l’albero di Natale di Ponte Milvio, che era stato inaugurato in pompa magna lo scorso 8 dicembre. In quel giorno c’era stato anche un coro di professionisti ad esibirsi, e non è arrivato sano neppure al 25 dicembre.

Rapimento a Ponte Milvio, ritrovato Danilo Valeri: è vivo

L’albero di Natale a Ponte Milvio distrutto dai vandali

“Veramente una grande amarezza” – ha commentato l’assessore alla Cultura del Municipio XV, Tatiana Marchisio che aveva voluto regalare al territorio una multipla installazione di coni luminosi e totalmente green, con l’accensione di ben 15 alberi di Natale in altrettanti quadranti del municipio. Marchisio ha poi aggiunto: “La cosa assurda e che fa più male, è che ad oggi solo quello di Ponte Milvio è stato vandalizzato, gli altri sono più o meno tutti integri ed alcuni sono stati installati in zone veramente isolate e per questo avrebbero potuto essere presi di mira più facilmente”.

Movida, movida…solo movida

Il ”quartiere della Movida”, a quanto pare, non perdona tutto ciò che esula dal baccano consueto del fine settimana, il che aumenta esponenzialmente il rammarico: ”Ma se ai quartieri togli l’anima e diventano solo luoghi di divertimento viene meno anche l’identità e con questa il rispetto delle persone. Non c’è affezione per il bene comune da parte dei cittadini, vengono vandalizzate le cose e va bene così, è come se ci fosse un’assuefazione alla non cura del bene comune, questa è la cosa più brutta. Gli alberi di Natale volevano essere un ‘regalo’ per la comunità ed invece sembra che a nessuno importi. Per questo – conclude – abbiamo deciso di non aggiustare quello di Ponte Milvio, lo lasciamo così perché vogliamo lanciare un messaggio: far finta che non sia successo non sarebbe corretto”.