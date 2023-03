Lavori sulla Pontina fino a sabato 25 marzo 2023: ecco dove e a che ora

Prosegue l’impegno dell’Anas per mettere in sicurezza una delle strade statali più frequentate e anche tra le più pericolose d’Italia: la Pontina. Dopo aver annunciato ormai diversi anni fa un programma di lavori che interessano una delle arterie più trafficate soprattutto dai pendolari e dai turisti nella stagione estiva, sono in corso alcune delle opere programmate.

Dall’8 marzo un’altra serie di interventi sulla Pontina: ecco dove

Se la scorsa settimana hanno preso il via lavori di manutenzione idraulica nel tratto della strada statale 148 compreso tra il km 15+075 e il km 17+510, sulle carreggiate in direzione Terracina e tra il km 17+800 e il km 15+730 in direzione Roma, che dovrebbe essere portata a compimento in 15 giorni; sono stati avviati anche un’altra serie di interventi.

Verrà interessato dalle opere previste la complanare e la corsia di destra del tratto compreso tra il chilometro 14+300 fino al chilometro 62+900 in direzione Roma della Pontina. Si tratta di lavori che prenderanno il via l’8 marzo prossimo a partire dalle 6 di mattina. Un’opera che verrà portata a compimento entro la mezzanotte del 25 marzo.

Previste limitazioni della velocità e deviazioni

Anche in questo caso, come nel precedente, per tutelare gli operai al lavoro, ma anche gli stessi automobilisti, nei tratti in cui sono stati allestiti i cantieri è stato stabilito un limite di velocità che non potrà superare i 40 chilometri orari. D’altro canto proprio per la carreggiata interessata dagli interventi è previsto un restringimento che necessità molta attenzione da parte di coloro che devono attraversare quel tratto di strada.

Importante per la sicurezza seguire le indicazioni della cartellonistica che Anas posizionerà lungo la Pontina al fine di svolgere i lavori previsti con minor disagio possibile per gli utenti e soprattutto senza rischi. Si tratta sempre dei lavori che Anas aveva annunciato e che rientrano nel ‘piano Pontina’ .