Lavori Pontina: chiuso il tratto tra Via Vallelata e l’uscita per Nettuno. Orari e deviazioni traffico

Lavori sulla Pontina. A partire dalle 22:00 di oggi, venerdì 3 febbraio 2023, fino alle 6:00 di domani 4 febbraio, chiuso il tratto, in direzione Latina, compreso tra “via Vallelata” e l’uscita per “Nettuno” resterà chiuso per i lavori di riqualificazione stradale in atto. Di seguito il dettaglio specifico per rimanere aggiornati e non farsi cogliere di sorpresa dalle chiusure che, soprattutto in orario lavorativo, traffico a parte, potrebbero ingenerare più di qualche semplice problema.

Lavori sulla Pontina da oggi, 3 febbraio 2023

I lavori sulla Pontina sono a poche ore da loro inizio, che è previsto proprio per la serata di oggi, venerdì 3 febbraio 2023. Prosegue, dunque, il piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale 148 “Pontina”, avviato da Anas (Gruppo FS Italiane) ad aprile 2021 al fine di innalzare i livelli di servizio e di sicurezza dell’arteria, interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale.

Info, orari e deviazioni stradali: il dettaglio da ANAS

In particolare, dalle 22:00 di oggi venerdì 3 febbraio, fino alle 6:00 di domani 4 febbraio, resterà chiuso il tratto di statale compreso tra “via Vallelata” (km 42,700) e l’uscita per Nettuno (km 45,000) per permettere la sostituzione dei pannelli sovrastanti la statale in direzione Latina. Il traffico verrà deviato in via Vallelata per poi riprendere la statale all’altezza di Aprilia. Gli orari in cui verranno effettuati i lavori saranno, come visto, prevalentemente notturni, dunque con scarse ripercussioni sul traffico locale. Ad ogni modo, però, per i viaggiatori di quelle fasce orarie, meglio non farsi cogliere impreparati e seguire le indicazioni. L’intervento rientra nel piano dei i lavori per la sostituzione e riqualificazione della segnaletica verticale, per un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro.

