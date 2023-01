Terribile incidente sulla Pontina, un ferito grave, interviene l’elisoccorso: tre mezzi coinvolti

Terribile incidente poco fa sulla strada statale Pontina teatro di uno scontro tra tre veicoli all’altezza di Aprilia in direzione Roma. Sul posto sono presenti l’ambulanza e la Polizia Stradale. Il sinistro, dalle prime informazioni disponibili, è avvenuto all’altezza di Viale Europa. Code si stanno formando sulla carreggiata e vanno a sommarsi a quelle già presenti per lavori poco più avanti.

Grave incidente sulla Pontina

Lo schianto, in una dinamica tuttora in fase di accertamento, è avvenuto in corrispondenza del km 47+100. Sul posto è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che sta atterrando in zona proprio in questi minuti. Presente anche il personale Anas. Confermati i tre veicoli coinvolti nel sinistro. Almeno una persona è rimasta ferita in modo grave.

Pontina chiusa oggi martedì 31 gennaio 2023

La strada è stata temporaneamente chiusa all’altezza di Aprilia. Sul posto sono presenti le squadre Anas, l’elisoccorso del 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Qualche giorno fa, nello stesso tratto, si era verificato un altro sinistro che aveva visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura.

Sempre sulla Pontina all’altezza di Castel Romano disagi si stanno registrando da ieri sera a causa dell’incendio scoppiato all’interno del negozio Orizzonte. La struttura è stata completamente avvolta dalle fiamme sprigionando una densa coltre di fumo che ha reso l’aria irrespirabile. Sul posto sono ancora al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile. A causa del rogo sia l’Outlet di Castel Romano che l’adiacente Shopping Village rimarranno chiusi almeno fino alle ore 14.00.

