Pontina, devastante incendio a Castel Romano: distrutto lo store Orizzonte (FOTO E VIDEO)

Un incendio di enormi proporzioni è in atto in questo momento in via di Piscina Cupa, a ridosso della Pontina, all’altezza di Castel Romano, nell’area dell’omonima zona commerciale tra Roma e Pomezia. Le fiamme, divampate nello store “Orizzonte”, hanno invaso l’intero negozio, che tratta alimentari, arredo giardino, biancheria casa, alimenti e complementi per cani e gatti, cartoleria, casalinghi, detergenti, ma anche elettrodomestici e articoli di ferramenta.

Fiamme alte oltre 10 metri

Le fiamme sono altissime e sono visibili da Pomezia e Torvaianica e, dal lato opposto, da Spinaceto. Una coltre di fumo nero ha circondato la zona. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con circa 20 mezzi, arrivati da Pomezia, Roma e dai Castelli Romani, per tentare di sedare le fiamme. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri. Non si conoscono ancora le cause del devastante rogo, che è divampato attorno alle ore 22:00 di oggi, 30 gennaio.

Aggiornamenti: Vigli del fuoco al lavoro tutta la notte

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e al momento sono ancora sul posto, impegnate nello spegnimento delle fiamme divampate del grande magazzino “Orizzonte”. Stanno operando 15 squadre dei vigili del fuoco, tra cui un mezzo aeroportuale, affinché venga estinto l’incendio totalmente generalizzato, scoppiato all’interno della struttura, grande più di 3000 mq e gravemente danneggiata dalle fiamme.

Video del CAER Protezione Civile

Dopo circa due ore dallo scoppio dell’incendio, ecco qual è la situazione

(La situazione all’indomani dell’incendio, video di CAER Protezione Civile)