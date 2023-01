‘No 41 bis’, e scoppia l’incendio: a fuoco a Roma nella notte 5 auto (FOTO E VIDEO)

Paura nella notte nel III Municipio di Roma, dove 5 auto sono state date alle fiamme, probabilmente in un’azione dimostrativa degli anarchici a favore di Alfredo Cospito. L’incendio è scoppiato intorno alle 3:15 di oggi, 30 gennaio. I residenti sono stati svegliati da alcune esplosioni e, affacciandosi alle finestre, hanno visto l’incendio, con una grossa corte di fumo che si levava dal cortile interno delle palazzine che circondano un parcheggio privato della Tim.

Incendiate le auto nel parcheggio Tim

Ad andare a fuoco, in via Val di Lanzo, cinque veicoli, parcheggiati appunto all’interno di un’area privata della Tim, a ridosso di una palazzina dell’azienda di telefonia. Vedendo le fiamme, gli abitanti della zona hanno chiamato il NUE 112 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato.

I vigli del fuoco hanno lavorato per spegnere le fiamme, ma dei cinque veicoli 3 sono andati distrutti completamente, altri due invece parzialmente. I poliziotti, controllando la zona in cerca di indizi, su una cabina elettrica esterna al palazzo, ma sempre all’interno del parcheggio Tim, hanno trovato una scritta che recitava “No 41 bis”, a chiara firma degli anarchici, che fino alla sera prima non c’era. Questo potrebbe portare alla pista degli anarchici come gesto eclatante di protesta per la liberazione di Alfredo Cospito, o quantomeno per un diverso regime di carcerazione.

Le proteste degli ultimi giorni

Negli ultimi giorni le proteste degli anarchici si sono fatte sempre più eclatanti. Si va dalle manifestazioni in strada – non autorizzate – con scontri con la polizia, alla vandalizzazione della facciata del Senato, fino alla bomba molotov lanciata davanti al commissariato, al V Distretto Prenestino. Uscendo dalla Capitale, è anche stato recapitato un proiettile alla redazione de “Il Tirreno”, con una lettera di minacce verso i giudici. Un’escalation che vede proseliti in tutta Italia e anche all’estero, preoccupati dal fatto che Alfredo Cospito stia facendo lo sciopero della fame ormai da 103 giorni. “Se Cospito muore la colpa è dello Stato”, dichiarano.

(Foto e video di Domenico Brocato)