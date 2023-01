Roma presa d’assalto dagli anarchici: Direzione Nazionale Antimafia nel mirino dei manifestanti (VIDEO)

Gli agenti della Digos sono stati impegnati nella giornata di ieri a tenere a bada le manifestazioni di cortei anarchici accorsi a Roma per ostacolare i festeggiamenti del Capodanno. Sono stati, infatti, tanti i soggetti riconducibili all’area anarchica, provenienti da diverse province italiane ed alcuni di altre nazioni, che hanno tentato, durante il corso di tutta la giornata, di disturbare, con manifestazioni non preavvisati ed iniziative estemporanee, anche violente, i festeggiamenti della fine dell’anno nella Capitale.

La Polizia interviene per contenere i manifestanti

I manifestanti hanno tentato, invano, di arrivare dinanzi alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, sempre in solidarietà ad Alfredo Cospito e contro il regime del 41 bis. I servizi di Ordine Pubblico, appositamente predisposti dalla Questura di Roma, hanno consentito di contenere azioni pericolose e comportamenti lesivi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un impegno notevole per le forze dell’ordine andato avanti per l’intera giornata di ieri.

Gli agenti sequestrano materiale degli anarchici

Durante le attività gli agenti, intervenuti per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, hanno rinvenuto e sequestrato numeroso materiale riconducibile ai manifestanti. Tanti gli oggetti dei quali erano muniti gli anarchici e tra gli altri: arnesi atti ad offendere, scudi, caschi e altri indumenti probabilmente destinati al loro travisamento. Sono ora in corso ulteriori indagini da parte degli uomini della della Digos dirette ad analizzare le immagini realizzate dalla Polizia Scientifica al fine di individuare i soggetti coinvolti ed eventualmente procedere nei loro confronti, deferendoli all’Autorità Giudiziaria.