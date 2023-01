Notte di Capodanno con incendi auto: i botti mandano in fumo 59 vetture

La notizia di un incendio che ha distrutto un gran numero di auto provocato, probabilmente, da botti di Capodanno la scorsa notte ha fatto velocemente il giro dei social. Sono stati i residenti a documentare quanto stava succedendo in viale dei Romanisti, dove 28 mezzi, tra auto e furgoni sono andate a fuoco in un’autorimessa.

L’incendio sui social e lo choc dei residenti

I commenti degli utenti scioccati di fronte allo spettacolo proposto sul profilo del ‘VI Municipio di Roma – Notizie dai Quartieri’ ha provocato reazioni di incredulità tra la gente. “Ma questi sono pazzi” dice un’utente e un’altra si chiedere: “ma sarà stato un piromane o i botti?”. Qualcun altro testimonia che i botti hanno provocato anche altri danni: “A piazza Serrule un petardo ha distrutto il vetro di una macchina”.

Ancora danni, quindi, a causa dei fuochi artificiali esposi nella notte di Capodanno . Stavolta s’è trattato di un’autorimessa in viale dei Romanisti. Sono state 28 le auto coinvolte dalle fiamme: 14 sono andate distrutte altre 14 danneggiate. Si tratta di danni ingenti. Ma anche in via Appia Nuova sono andati a fuoco 24 mezzi di un’agenzia di noleggio.

Vanno a fuoco altre auto

Tante, quindi, le conseguenze provocate dai botti di Capodanno nella notte appena trascorsa. Anche in via Cheren in zona Nomentana un’auto ha preso fuoco, e tre veicoli nella Circonvallazione Nomentana, in via della Stazione Prenestina due furgoni e un’auto sono andate a fuoco. Sono 59 veicoli in tutto quelli coinvolti in incendi. Ma sono stati interessati dalle fiamme anche cassonetti e un monopattino. Insomma i danni provocati dagli incendi che si sono sprigionati a causa dei fuochi d’artificio nella notte appena trascorsa sembrano davvero essere notevoli.