Capodanno, investito e ucciso poco dopo mezzanotte: morto un 75enne

Tragedia poco dopo la mezzanotte nel centro storico di San Vittore del Lazio, precisamente in via Marconi, un uomo è stato investito ed è morto. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 per cercare di salvare la vita al 75enne e i Carabinieri di Cassino per verificare quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente.

Un uomo è stato travolto poco dopo la mezzanotte

I festeggiamenti nel piccolo centro in provincia di Frosinone sono stati interrotti bruscamente a causa di un incidente che s’è verificato proprio nel cuore della cittadina. Un uomo, un 75enne di origini francesi che aveva raggiunto quella località per trascorrere le festività natalizie è stato investito poco dopo la mezzanotte.

Il conducente dell’auto che ha travolto il 75enne s’è fermato e cercato di prestare i primi soccorsi all’anziano. In breve sono arrivati sul posto anche i Carabinieri e i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dello straniero. Ora però vanno avanti gli accertamenti da parte degli uomini dell’Arma per cercare di stabilire con esattezza quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente.

Un altro tragico incidente

Poche ore prima della notte di San Silvestro anche a Santa Marinella si è verificata una tragedia. Un uomo, Enzo Mei, intorno alle ore 18:00, in via Pirgus è stato investito da una Panda a bordo della quale si trovavano due giovani. L’uomo stava camminando lungo la strada quando è stato travolto dalla vettura. Purtroppo anche per lui i soccorsi si sono rivelati vani.