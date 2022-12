Tragedia alla stazione di Fara Sabina, investito dal treno Firenze-Roma: morto 65enne

È morto l’uomo investito dal treno alla stazione di Fara Sabina nel pomeriggio di martedì, 27 dicembre scorso. Il 65enne, trasportato d’urgenza al policlinico Gemelli di Roma, nonostante gli sforzi dei sanitari per tenerlo in vita, non ce l’ha fatta, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Troppo gravi le ferite riportare.

La dinamica dell’incidente

Il 65enne si trovava seduto sui binari, non si sa per quale motivo, quando è arrivato il treno che da Firenze era diretto a Roma. Il macchinista non ha potuto fare nulla per interrompere la corsa del treno che non avrebbe dovuto fermarsi a Fara Sabina. Diversi i passeggeri che si trovavano nello scalo ferroviario ed hanno assistito all’impatto. Una scena terribile. Nonostante i tentativi del macchinista non è riuscito a fermare il convoglio in tempo da non travolgere l’uomo. Tanti i disagi sulla linea ferroviaria che è stata interrotta per permettere alle forze dell’ordine di svolgere i rilievi.

La macchina dei soccorsi è stata tempestiva

La richiesta di aiuto da parte dei presenti è stata immediata. Anche la corsa per raggiungere nel minor tempo possibile da parte dei sanitari del 118 è stata veloce, mentre hanno cercato di stabilizzare il ferito sperando di riuscire a salvargli la vita. Nonostante la macchina dei soccorsi sia stata tempestiva, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Si tratta del secondo investimento in pochi giorni sempre alla stazione di Fara Sabina. Qualche giorno fa una giovane donna di età compresa tra i 25 e i 30 anni è stata investita da un convoglio e anche per lei, purtroppo, si sono rivelati vani tentativi di salvarle la vita, non c’è stato nulla da fare.