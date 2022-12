Tragedia sulla Roma-Firenze: ragazza travolta e uccisa da un treno

Tragedia stamattina alla stazione ferroviaria di Fara Sabina – Montelibretti, in provincia di Rieti. Una ragazza è stata investita da un treno sui binari di fronte agli occhi increduli degli altri viaggiatori e del personale in servizio presso lo scalo ferroviario. Uno spettacolo scioccante quello al quale hanno dovuto assistere i presenti.

La corsa dei sanitari del 118 e la constatazione di morte

Ancora da identificare la giovane investita che potrebbe avere un’età compresa tra i 25 e i 30 anni d’età. L’allarme è scattato immediato e subito sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di salvare la vita della giovane donna. Purtroppo un tentativo vano, da ragazza deve essere morta sul colpo e ai medici non è rimasto altro che constatare il decesso.

Gli investigatori stanno indagando sulla dinamica dell’investimento. Unica notizia certa, al momento, è che la giovane è stata travolta dal treno regionale veloce delle 9 che da Roma era diretto a Firenze. L’incidente ha comportato la sospensione della circolazione ferroviaria per consentire le operazioni di recupero della salma e di compiere i rilievi necessari a stabilire cosa sia accaduto. Dopo un’ora la circolazione è stata riattivata su un solo binario.

Ritardi sulla linea

Inevitabilmente i treni hanno registrato ritardi e Trenitalia ha, come di consueto, dato comunicazione ai viaggiatori in una nota: “La circolazione è rallentata e regolata tramite utilizzo di un unico binario. I treni possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti e subire limitazioni di percorso. Il convoglio coinvolto nell’incidente, invece, è fermo in stazione”.