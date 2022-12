Ostia, attraversa sul cavalcavia e viene investita: ragazza ferita gravemente

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 15 dicembre, a Ostia, al cavalcavia di viale della Vittoria, da tutti conosciuto come “secondo cavalcavia”. Una ragazza ha – in maniera incosciente – attraversato la strada, oltrepassando i paletti metallici, che in quel punto vietano il passaggio proprio per la pericolosità della strada per mancanza di visibilità.

L’investimento

In quel momento sopraggiungeva uno scooter. Il conducente, non vedendo in tempo la ragazza, non è riuscito ad evitarla, investendola in pieno. La giovane è letteralmente volata, ricadendo poi a terra violentemente e perdendo i sensi. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 e una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale X Gruppo Mare per i rilievi.

I sanitari hanno stabilizzato la ragazza su una barella spinale e, dopo averle somministrato l’ossigeno e avvolta in una coperta termica, l’hanno trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Grassi. L’uomo che l’ha investita, invece, e che si è fermato a prestare soccorso, è stato identificato. Nei suoi confronti non è stato emesso alcun provvedimento, probabilmente proprio perché la donna ha attraversato in un punto in cui è vietato farlo.

(Foto di Claudio Malisan)