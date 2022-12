Ostia, scappa all’estero dopo le rapine, torna per festeggiare il Natale: scovato sotto al letto

Si è fatto prendere dalla nostalgia di casa e dall’atmosfera natalizia. La voglia di passare le festività di Natale con la moglie e la figlia sono state più forti della prudenza e così ha deciso di tornare a casa, un’appartamento nelle case popolari di Ostia, nella zona dei “Lotti”, le case popolari comprese tra via Vasco de Gama, via della Paranzella e via delle Gondole. Ma per lui, S.V.K.A., 27enne di origine cilena, latitante dopo aver commesso una serie di furti, il rientro era un rischio. Che ha deciso di correre per amore della famiglia. E così l’uomo, oltre che dalla nostalgia, si è fatto prendere pure dagli agenti del X Distretto, che sabato 10 dicembre lo hanno arresto dopo una lunga indagine.

Nascosto sotto al letto

L’uomo era ricercato in quanto aveva commesso diversi furti in provincia di Frosinone e per questo era destinatario di un provvedimento da parte del Tribunale del capoluogo di provincia che lo aveva condannato a un anno e otto mesi. Gli investigatori del Distretto di Ostia, dopo diverse settimane di appostamento nella zona dei Lotti, sono riusciti a individuare il 27enne in uno degli appartamenti. Le indagini hanno appurato che l’uomo si era nascosto in Francia, Spagna e Olanda. Ma poi il richiamo delle feste aveva avuto la meglio.

Al suo rientro in Italia era tornato a Ostia, nell’appartamento ai Lotti, per stare con la moglie e i figli e passare insieme il Natale. Qui gli agenti hanno bussato alla porta nel momento in cui erano sicuri che il cileno fosse in casa. Quando la moglie ha aperto la porta, il 27enne ha provato disperatamente a nascondersi, tuffandosi sotto al letto. Ma il suo tentativo è risultato vano: ai poliziotti è servito poco per trovarlo. Durante la perquisizione dell’appartamento gli agenti hanno trovato un passaporto e una patente argentine – false – che il 27enne utilizzava per spostarsi agevolmente in Europa.