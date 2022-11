Ostia, nuovo blitz all’alba ai Lotti: controlli e arresti in corso (FOTO E VIDEO)

Nuova operazione all’alba di oggi, mercoledì 23 novembre, da parte degli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma nei cosiddetti “Lotti” a Ostia. i poliziotti, a partire dalle prime luci dell’alba di oggi, stanno effettuando un blitz nelle case popolari comprese tra via Vasco de Gama, via della Paranzella e via delle Gondole.

100 poliziotti impiegati nell’operazione

Sono circa 100 gli agenti impegnati nell’operazione di questa mattina, tra il personale del X Distretto, il Reparto Prevenzione Crimine, il Reparto Mobile e i Cinofili antidroga. L’intervento è coordinato dall’alto da un elicottero decollato stamattina dall’aeroporto militare di Pratica di Mare. Si tratta di un controllo massivo dell’intera zona, a seguito dei gravi episodi avvenuti. Gli agenti stanno cercando si armi e droga. Sià sono scattati i primi arresti ed è stata sequestrata la prima droga, diverse dosi di cocaina.

Lotti sotto osservazione

Il blitz segue di appena una settimana quello eseguito dagli stessi agenti mercoledì scorso, in cui furono arrestate 3 persone e denunciata una quarta. Nei giorni precedenti, invece, furono i carabinieri a setacciare i Lotti, compiendo due analoghe operazioni che portarono a 4 arresti e al sequestro di droga e proiettili.