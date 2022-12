Roma, 37enne travolta da una moto: è gravissima

Si trovava in strada, forse stava attraversando quando, improvvisamente, una moto è sopraggiunta e l’ha travolta. Ferendola gravemente. Questo è quello che è successo stamattina, poco dopo le 8.30, a Roma, in via di Baccanello: è qui che una donna dello Sri Lanka è stata investita da un mezzo a due ruote.

Incidente in via Baccanello

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.50 in via di Baccanello, all’incrocio con via Cassia: è qui che la donna di 37 anni è stata investita da una moto. In sella al mezzo a due ruote un ragazzo italiano, classe 2001, che si è immediatamente fermato a prestare i primi soccorsi. Gravi, però, le ferite riportate nello schianto: la vittima è stata trasportata d’urgenza, dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, in ospedale in codice rosso. E ora i medici del Gemelli si stanno prendendo cura di lei.

Strada chiusa

Sul posto sono intervenuti per eseguire i rilievi e gestire la viabilità i caschi bianchi del XV Gruppo Cassia. La strada, via Baccanello, è stata chiusa da Via Cassia a Via Femmina Morta. Poco fa, però, la via che ha fatto da ‘sfondo’ all’investimento è stata riaperta e la viabilità ripristinata. Ora spetterà alla Polizia Locale fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo incidente, in cui è rimasta ferita gravemente una 37enne.

14enne investito qualche giorno fa

Il 7 dicembre scorso un ragazzino di 14 anni è stato investito a Roma, nella zona di Centocelle: è stato falciato da un’auto mentre stava andando a scuola, stava attraversando la strada quando la vettura è sopraggiunta e lo ha centrato in pieno. L’automobilista si è immediatamente fermato a prestare i soccorsi, ma il bambino è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora, purtroppo, è in condizioni critiche. Molto gravi, infatti, le ferite riportate nel tragico e drammatico impatto, che è avvenuto intorno alle 7.20 in via Filippo Parlatore, nei pressi del civico 49.

