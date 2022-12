Roma, è stato realmente investito un uomo sui binari della stazione Muratella?

S’infittisce di mistero l’incidente, o almeno presunto tale, ferroviario avvenuto alla stazione Muratella di Roma. Come avevamo avuto modo di scrivere, tale avvenimento aveva completamente paralizzato il traffico ferroviario regionale, tutto quello di passaggio nel quadrante di Roma Sud e soprattutto fatto saltare il collegamento su ferro tra l’Aeroporto di Fiumicino e la stazione Termini. Ma realmente è stato investito qualcuno sui binari ieri pomeriggio?

Il mistero dell’uomo investito alla stazione Muratella di Roma

Il dubbio è lecito, considerato come i rilevamenti effettuati dalla Polizia giudiziaria non hanno trovato nessun corpo o vittima nei pressi del treno incriminato. Eppure, il macchinista del treno era certo di aver preso una persona col proprio treno in prossimità della stazione Muratella, tanto da richiedere aiuto alla Polizia di Stato e il personale di RFI: “Ho investito un uomo”. Eppure, di quella vittima nemmeno una traccia. Anzi, sui binari non compare nemmeno una goccia di sangue, quindi una cosa del tutto inusuale in incidenti gravosi come in questo determinato caso.

Gli agenti hanno comunque provato a cercare il corpo, in una ricerca andata avanti per quasi tre lunghe ore. Tempo in cui sono stati soppressi 21 treni regionali e 16 convogli sono stati limitati nel loro percorso. Secondo le ricostruzioni della Polizia giudiziaria, l’avviso del macchinista sarebbe arrivato intorno alle 17.25 del 14 dicembre 2022, con RFI che sospende il traffico ferroviario per “l’investimento di una persona da parte di un treno”.

Come credeva fosse avvenuto l’impatto, il macchinista ha fermato subito il convoglio. Qui, gli agenti della Polizia ferroviaria hanno provato subito a cercare il corpo della vittima, convinti di trovarlo in brandelli viste le dimensioni del treno. Invece nulla. Nessuna traccia della potenziale vittima, oltre a nessun schizzo di sangue lasciato anche in un determinato punto dei binari che attraversano la stazione. Un mistero che dovrà essere chiarito dalle Forze dell’Ordine: l’uomo è stato salvato all’ultimo istante da qualche persona?