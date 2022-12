Roma, investito un uomo sui binari della stazione Muratella

Grave incidente presso la stazione ferroviaria regionale della Muratella, a Roma. Presso i locali ferroviari che affacciano sull’Autostrada Roma-Fiumicino, un uomo sarebbe stato investito sui binari da un treno in arrivo. Non sono chiare le dinamiche dell’incidente, che dovranno essere chiarite dalla Polizia Giudiziaria. Già dalle ore 17.28 di questo pomeriggio, gli agenti sono al lavoro per comprendere come la persona possa essere stato investito dal mezzo ferroviario.

Le conseguenze sul traffico ferroviario di Roma

Conseguenza del grave incidente che ha visto come vittima un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato il traffico ferroviario regionale. Infatti, attualmente il traffico è sospeso tra le due vicine stazioni di Ponte Galeria e Muratella, in entrambi i sensi di marcia. Si tratta di due fermate a distanza di quasi 7 km, situate nel quadrante romano dell’XI Municipio di Roma Capitale. Per tale situazione, potrebbero subire rallentamenti, ritardi o limitazioni i treni regionali.

Proprio per le tratte regionali, per veicolare il pesante traffico dei pendolari si stanno pensando instradamenti su percorsi alternativi, come quello tra Roma Trastevere e Ponte Galeria via Maccarese. Oltretutto, i mezzi attualmente non fermano presso le stazioni di Villa Bonelli, Magliana e la Muratella, dove è avvenuto il gravissimo incidente. Dalle ore 17.25, sulla linea che collega il traffico sulla linea Roma-Aeroporto di Fiumicino, il traffico è stato sospeso in prossimità della fermata ferroviaria dov’è avvenuto il violento incidente.

Per rimanere con un collegamento nello spazio tra la stazione ferroviaria di Termini, al centro di Roma, e l’Aeroporto di Fiumicino, sono state attivate delle navette sostitutive, con bus che circolano via terra. Il traffico ferroviario sarà pianamente riaperto solo una volta che verrà chiarita la dinamica dell’incidente, che come ricordiamo ha visto un uomo, probabilmente pendolare della tratta ferroviaria, essere stato investito in dinamiche ignote da un treno in corsa.