Roma: passa con il rosso e travolge due persone sulle strisce, poi fa marcia indietro e investe un uomo

Prima ha travolto una ragazza che stava attraversando la strada sulle strisce, poi ha ingranato la retromarcia, non accorgendosi che dietro di lui c’era un uomo, e lo ha investito. Ma non finisce qui: l’auto a questo punto riparte, fa un balzo in avanti e colpisce un giovane che nel frattempo era corso per soccorrere la ragazza investita, provocandogli una ferita alla guancia.

L’investimento multiplo

L’incredibile incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, attorno alle ore 14:15, a Roma, in via Tiburtina, in zona Tiburtino Terzo. Le ragazza investita, di 15 anni, era appena uscita da scuola, e stava attraversando la strada sulle strisce, di fronte alla metro Santa Maria del Soccorso, a poca distanza dal capolinea degli autobus. Il semaforo per i pedoni – secondo alcuni testimoni – segnava verde, mentre per le auto era rosso.

Ma la vettura, guidata da un uomo, è arrivata senza accorgersi della giovane che stava attraversando e ignorando il semaforo, forse distratto da qualcosa. Al momento dell’incidente sul posto c’erano tantissimi testimoni. Proprio in quei minuti stavano uscendo gli studenti del Liceo Artistico Enzo Rossi. Molte, inoltre, erano le persone che entravano e uscivano dalla stazione metro.

Per prima è stata investita la 15enne. Il conducente ha quindi fatto marcia indietro, prendendo in pieno un uomo sulla cinquantina, che è caduto rovinosamente a terra, sbattendo la testa e provocandosi una vistosa ferita. Infine, invece di fermarsi, l’uomo alla guida è ripartito, stavolta nuovamente in avanti, dove un ragazzo di circa 30 anni si era avvicinato sul luogo dell’incidente, rimanendone a sua volta vittima. Il ragazzo, infatti, è stato investito, fortunatamente in modo lieve: per lui una ferita sul volto.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi. Tutti e tre gli investiti sono stati portati in ospedale per gli accertamenti necessari. La 15enne ha riportato contusioni multiple alla schiena e alla gamba. “Mia sorella – ha detto la sorella della ragazza investita – fortunatamente non è grave. Ha dolore alla gamba e alla schiena a causa del colpo ricevuto. Ma ha avuto davvero tanta paura”. La ragazza, infatti, è stata sbalzata dall’auto, facendo un volo di circa un paio di metri rispetto a dove si trovava.