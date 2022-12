Viene investito dal treno: interrotta la linea ferroviaria Fiumicino-Orte

Epilogo quasi tragico nei pressi della stazione di Fara Sabina-Montelibretti, dove una persona è stata investita da un treno e ha rischiato di perdere la vita. Sulle dinamiche del drammatico incidenti, le Forze dell’Ordine stanno compiendo i dovuti rilievi. Al momento, non si conosce il motivo che ha spinto la vittima a essere investito dal mezzo ferroviario, anche se non si esclude l’azione volontaria del gesto di provare a togliersi la vita per suicidarsi.

La persona morta a Fara Sabina perché investita da un treno

Fara Sabina deve fare i conti con un uomo investito da un tremo, in una situazione che dovrà essere chiarita nelle prossime ore dalle autorità competenti. Al momento, i militari intervenuti sul posto stanno facendo i primi rilievi, per capire come la vittima sia finita sui binari ferroviari e poi colpita quasi mortalmente dal transito di un treno regionale. Dinamiche che andranno studiate e capite, anche se al momento le Forze dell’Ordine non escludono a priori nessuna pista: nemmeno quella legata al tentato suicidio.

Per effettuare i dovuti rilievi in maniera approfondita, attualmente è stata interrotta tutta la linea regionale dal tratto di Orte fino ad arrivare a Fiumicino. Alla stazione Ostiense di Roma, i pendolari segnalano come i ritardi dei treni anche un’ora in direzione di Roma Nord. Tempistiche, che visto l’evento drammatico e lo svolgimento delle dovute indagini giudiziarie, potrebbero addirittura lievitare ulteriormente per il disagio degli utenti.

In merito, gli aggiornamenti di Trenitalia ci dicono a riguardo: “La circolazione è ancora sospesa a Fara Sabina, richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria. La circolazione dei treni in direzione Orte è impedita e viene regolata tramite l’utilizzo di altri binari. I treni Altà Velocità e InterCity possono subire ritardi. I treni Regionali possono subire ritardi e limitazioni di percorso. Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno. La circolazione è sospesa a Fara Sabina per l’investimento di una persona. Richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. I treni Altà Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi”.