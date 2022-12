Roma, falciato mentre attraversa sulla strisce: 65enne in coma

Falciato mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali.E’ accaduto ieri sera a Roma, nel quartiere Africano. In dinamiche ancora del tutto da chiarire, una persona è stata investita da un’autovettura mentre era impegnata ad attraversare la strada su via Tripoli. Il gravoso sinistro, che ha portato la persona a una lotta tra la vita e la morte, è avvenuto in serata. Come testimoniato dai residenti del quartiere Africano, non sarebbe il primo investimento che si verifica nella zona.

L’uomo investito per l’alta velocità a Roma

Come menzionato sopra, le dinamiche di questo brutto incidente sono tutte da capire. Al momento, l’uomo, un egiziano del 1957, era impegnato ad attraversare la strada su via Tripoli, a pochi passi dalle stazioni di Libia e Sant’Agnese Annibaliano. Qui, per motivi ancora tutti da accertare, una macchina, un’Opel Mari, lo ha centrato nel momento in cui attraversava la strada. Uno scontro che da subito si è rivelato devastante per il 65enne. L’uomo, subito soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Umberto I, dove attualmente si trova ricoverato in stato di coma per le conseguenze del violento incidente.

Secondo alcune testimonianze dirette che avrebbero visto l’incidente, in quel punto si corre troppo. Come lamentato già diverse volte dai residenti locali, nel quartiere Africano, e in particolare su via Tripoli, diversi automobilisti sfreccerebbero per la strada e non rispetterebbero le strisce pedonali, creando così un grandissimo pericolo per l’incolumità dei pedoni.

In tal senso, proprio via Tripoli sarebbe considerata tra i punti più pericolosi della zona. Qualcuno parla addirittura di “tragedia annunciata”, considerato come proprio in quel tratto di strada “tutti corrono” e “nessuno si ferma sulle strisce pedonali”. Una situazione che non riguarda solamente il traffico pedonale, ma vedrebbe lo stesso atteggiamento di alcuni automobilisti anche nell’affrontare le precedenze o gli stop presenti nel quartiere. Insomma, dinamiche che favoriscono, purtroppo, lo svolgersi di gravi incidenti automobilistici nella zona.